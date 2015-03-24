У Луцьку стартували дні чеської культури





Відкриття Днів чеської культури у Луцьку відбулося 3 грудня в арт-галереї «Луцьк», - пишуть



Як розповіла директор департаменту культури міськради Тетяна Гнатів, дні чеської культури у місті відкривають вперше, і це невипадково, адже Луцьк – багатокультурне місто. З 2011 року Луцьк є учасником програми інтеркультурних міст, політикою міста є такі цінності, як толерантність та взаємоповага. У ці дні до організації заходу долучилося генеральне консульство Чеської республіки, яке нині презентує виставку «Чеські скарби ЮНЕСКО». Серед наступних заходів у межах днів чеської культури у Луцьку – виставка «З родинних джерел», де продемонструють унікальні речі побуту чехів Луцька, родинні реліквії та святковий концерт у Палаці культури у неділю, 8 грудня.



Посадовець нагадала, що нещодавно у місті відбувалися дні німецької культури, також відбувалися дні польської культури. Таким чином лучани дізнаються більше про культуру інших європейських країн, унікальність міста підкреслюється унікальністю його культурної спадщини, адже у Луцьку протягом століть поруч живуть поляки, євреї, чехи, німці та ще багато націй, які почувають себе лучанами, але мають коріння в інших країнах. Дні чеської культури у Луцьку проводить міська рада спільно з Волинським обласним товариством чехів «Матіце Волинська».



Лучанин Лукас Конзера розповів, що у 2003 році повернувся на Волинь з Києва, перед тим провівши 10 років у Німеччині. Тут він розбудовував луцький пивзавод, якому дали назву «Земан», адже таке прізвище мав засновник заводу, активний член чеської громади Луцька. Тоді налагодили стосунки як з генеральним консульством Чеської Республіки у Львові, так і з посольством у Києві. Народився Лукас Конзера у Луцьку, його дідусь має чеське походження, бабуся – німецьке. Нині його син займається у музичній школі, виконує чеські пісні, брав участь у фестивалі, що відбувався в Празі та таборах, у яких вивчають чеську мову та культуру.



Відзначивши, що такий захід у Луцьку організовують вперше і він важливий для ознайомлення з чеськими культурою та історією.



Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Павел Пешек зазначив, що задоволений, що дні чеської культури організовують у Луцьку, на Волині, в регіоні, що історично пов'язаний з історією як Чехії, так і Польщі та України.



Він розповів, що виставка про річницю Оксамитової революції розміщена у Східноєвропейському національному університеті, вечорами відбуватимуться покази чеських кінофільмів. Сьогодні у рамках виставки в арт-галереї «Луцьк» демонстрували світлини 12 чеських об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Як наголосив генеральний консул, у Чехії варто побачити не лише історичний центр Праги, що входить до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО, а й низку інших цікавих місць. Окрім цих 12 матеріальних пам’яток, до списку ЮНЕСКО цього року додали ще дві – гірничий регіон Krušné hory (Рудні гори) на кордоні з Німеччиною, де видобували срібну руду та олово, а також кінський завод у місті Кладруби над Лабем з прилеглими ділянками, де розводять унікальну породу тягових коней, які у минулому служили при цісарському дворі Габсбургів.



Окрім матеріальних пам’яток, у Чехії є нематеріальні пам’ятки, що входять до списку ЮНЕСКО. Їх нараховують шість і їх, зі слів Павела Пешека, теж варто побачити. Це народний танець «Словацько-Вербунк», який можна побачити у південно-східній частині Моравії; церемоніальний парад на конях «Виїзд королів» у цьому ж регіоні; традиційний парад з масками «Масопуст», що відбувається у Пардубицькому краї; чеське лялькарство; соколине полювання, що символізує стародавні відносини між людиною та хижим птахом; бляудрук – метод фарбування природною барвою індиго.



Включення до списку ЮНЕСКО важливе не лише для охорони пам’яток: коли вони включені до цього списку, вони приваблюють відвідувачів з інших країн. Ці туристи зустрічаються з місцевими мешканцями і для взаємного пізнання, подолання шкідливих упереджень та налагодження дружніх стосунків важливим є контакт між іноземцем та місцевим жителем. Принагідно генеральний консул запросив усіх присутніх відвідати Чеську республіку:



«Хоча ми не маємо спільного кордону, в наших серцях, в наших думках ми сусіди і ми близькі. Хочу нагадати, що з середини жовтня існує пряме авіасполучення між Львовом та Прагою, тому Чеська республіка ще більше наблизилася до західної України. Я сердечно чекаю на вас на моїй прекрасній батьківщині і бажаю, щоб ця виставка пробудила у вас бажання відвідати Чеську республіку».



Консул генерального консульства Республіки Польща в Україні Тереза Хрущ привітала чеську спільноту та Луцьк з відкриттям днів чеської культури. Вона зізналася, що для неї, як для жительки Кракова, дуже близькі Прага, Літомеж та багато інших чеських міст. Першим її контактом з чеською культурою були чеські фільми, класика чеського кінематографу. Тереза Хрущ зауважила, що поляки та чехи близькі географічно, але різняться ментально. До прикладу, Маріуш Щигел у книзі «Зроби собі рай» дуже вдало описав чеську культуру та ментальність.



Голова товариства «Матіце Волинська» Євгенія Васільєва зазначила, що подія, яка відбувається нині, вперше дозволяє компактно довідатися більше про Чеську республіку. Товариство дбає про те, щоб зберегти ту культуру, яка дісталася в спадок від предків. У 1947 році більшість чехів з Волині поїхала на історичну батьківщину, хоча кажуть, що у волинського чеха є дві батьківщини – Волинь та Чехія. Ті, хто залишився, прагнуть зберегти те, що мають та примножити його. Вона відзначила, що волинянин – це людина, яка вбирає у себе дуже багато культур.



Насамкінець для відвідувачів виставки пролунав музичний подарунок від вихованця Луцької музичної школи №1, представника чеської громади міста.







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Серед наступних заходів у межах днів чеської культури у Луцьку – виставка «З родинних джерел», де продемонструють унікальні речі побуту чехів Луцька, родинні реліквії та святковий концерт у Палаці культури у неділю, 8 грудня.Посадовець нагадала, що нещодавно у місті відбувалися дні німецької культури, також відбувалися дні польської культури. Таким чином лучани дізнаються більше про культуру інших європейських країн, унікальність міста підкреслюється унікальністю його культурної спадщини, адже у Луцьку протягом століть поруч живуть поляки, євреї, чехи, німці та ще багато націй, які почувають себе лучанами, але мають коріння в інших країнах. Дні чеської культури у Луцьку проводить міська рада спільно з Волинським обласним товариством чехів «Матіце Волинська».Лучанинрозповів, що у 2003 році повернувся на Волинь з Києва, перед тим провівши 10 років у Німеччині. Тут він розбудовував луцький пивзавод, якому дали назву «Земан», адже таке прізвище мав засновник заводу, активний член чеської громади Луцька. Тоді налагодили стосунки як з генеральним консульством Чеської Республіки у Львові, так і з посольством у Києві. Народився Лукас Конзера у Луцьку, його дідусь має чеське походження, бабуся – німецьке. Нині його син займається у музичній школі, виконує чеські пісні, брав участь у фестивалі, що відбувався в Празі та таборах, у яких вивчають чеську мову та культуру.Відзначивши, що такий захід у Луцьку організовують вперше і він важливий для ознайомлення з чеськими культурою та історією.Генеральний консул Чеської Республіки у Львовізазначив, що задоволений, що дні чеської культури організовують у Луцьку, на Волині, в регіоні, що історично пов'язаний з історією як Чехії, так і Польщі та України.Він розповів, що виставка про річницю Оксамитової революції розміщена у Східноєвропейському національному університеті, вечорами відбуватимуться покази чеських кінофільмів. Сьогодні у рамках виставки в арт-галереї «Луцьк» демонстрували світлини 12 чеських об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Як наголосив генеральний консул, у Чехії варто побачити не лише історичний центр Праги, що входить до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО, а й низку інших цікавих місць. Окрім цих 12 матеріальних пам’яток, до списку ЮНЕСКО цього року додали ще дві – гірничий регіон Krušné hory (Рудні гори) на кордоні з Німеччиною, де видобували срібну руду та олово, а також кінський завод у місті Кладруби над Лабем з прилеглими ділянками, де розводять унікальну породу тягових коней, які у минулому служили при цісарському дворі Габсбургів.Окрім матеріальних пам’яток, у Чехії є нематеріальні пам’ятки, що входять до списку ЮНЕСКО. Їх нараховують шість і їх, зі слів Павела Пешека, теж варто побачити. Це народний танець «Словацько-Вербунк», який можна побачити у південно-східній частині Моравії; церемоніальний парад на конях «Виїзд королів» у цьому ж регіоні; традиційний парад з масками «Масопуст», що відбувається у Пардубицькому краї; чеське лялькарство; соколине полювання, що символізує стародавні відносини між людиною та хижим птахом; бляудрук – метод фарбування природною барвою індиго.Включення до списку ЮНЕСКО важливе не лише для охорони пам’яток: коли вони включені до цього списку, вони приваблюють відвідувачів з інших країн. Ці туристи зустрічаються з місцевими мешканцями і для взаємного пізнання, подолання шкідливих упереджень та налагодження дружніх стосунків важливим є контакт між іноземцем та місцевим жителем. Принагідно генеральний консул запросив усіх присутніх відвідати Чеську республіку:«Хоча ми не маємо спільного кордону, в наших серцях, в наших думках ми сусіди і ми близькі. Хочу нагадати, що з середини жовтня існує пряме авіасполучення між Львовом та Прагою, тому Чеська республіка ще більше наблизилася до західної України. Я сердечно чекаю на вас на моїй прекрасній батьківщині і бажаю, щоб ця виставка пробудила у вас бажання відвідати Чеську республіку».Консул генерального консульства Республіки Польща в Україні Тереза Хрущ привітала чеську спільноту та Луцьк з відкриттям днів чеської культури. Вона зізналася, що для неї, як для жительки Кракова, дуже близькі Прага, Літомеж та багато інших чеських міст. Першим її контактом з чеською культурою були чеські фільми, класика чеського кінематографу.зауважила, що поляки та чехи близькі географічно, але різняться ментально. До прикладу, Маріуш Щигел у книзі «Зроби собі рай» дуже вдало описав чеську культуру та ментальність.Голова товариства «Матіце Волинська»зазначила, що подія, яка відбувається нині, вперше дозволяє компактно довідатися більше про Чеську республіку. Товариство дбає про те, щоб зберегти ту культуру, яка дісталася в спадок від предків. У 1947 році більшість чехів з Волині поїхала на історичну батьківщину, хоча кажуть, що у волинського чеха є дві батьківщини – Волинь та Чехія. Ті, хто залишився, прагнуть зберегти те, що мають та примножити його. Вона відзначила, що волинянин – це людина, яка вбирає у себе дуже багато культур.Насамкінець для відвідувачів виставки пролунав музичний подарунок від вихованця Луцької музичної школи №1, представника чеської громади міста.

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