«Кубок Любарта 2019»: луцькі спортсмени здобули перемогу





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Як повідомляє тренер Олександр Кінах, представники Рожища, Нововолинська, Рівного та Луцька поборолися за звання кращих. До слова, Луцьк представляли 5 команд.



Всі суперники продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності. Тож боротьба у дисциплінах спаринг, като та командний туль, була надзвичайно запеклою.



За підсумками чемпіонату, скарбничку нагород поповнили три команди:



«Торнадо» (м. Луцьк), тренер Олексюк Іван;

Школа № 24 (м. Луцьк), тренер Кінах Олександр;

м. Рожище, тренер Іщук Володимир.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі спортивного комплексу ЛНТУ відбувся чемпіонат Волинської області з тхеквондо (ІТФ) «Кубок Любарта -2019».Про це інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.Як повідомляє тренер, представники Рожища, Нововолинська, Рівного та Луцька поборолися за звання кращих. До слова, Луцьк представляли 5 команд.Всі суперники продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності. Тож боротьба у дисциплінах спаринг, като та командний туль, була надзвичайно запеклою.За підсумками чемпіонату, скарбничку нагород поповнили три команди:«Торнадо» (м. Луцьк), тренер Олексюк Іван;Школа № 24 (м. Луцьк), тренер Кінах Олександр;м. Рожище, тренер Іщук Володимир.

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