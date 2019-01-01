«Кубок Любарта 2019»: луцькі спортсмени здобули перемогу
Сьогодні, 22:32
На базі спортивного комплексу ЛНТУ відбувся чемпіонат Волинської області з тхеквондо (ІТФ) «Кубок Любарта -2019».
Про це інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Як повідомляє тренер Олександр Кінах, представники Рожища, Нововолинська, Рівного та Луцька поборолися за звання кращих. До слова, Луцьк представляли 5 команд.
Всі суперники продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності. Тож боротьба у дисциплінах спаринг, като та командний туль, була надзвичайно запеклою.
За підсумками чемпіонату, скарбничку нагород поповнили три команди:
«Торнадо» (м. Луцьк), тренер Олексюк Іван;
Школа № 24 (м. Луцьк), тренер Кінах Олександр;
м. Рожище, тренер Іщук Володимир.
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Про це інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Як повідомляє тренер Олександр Кінах, представники Рожища, Нововолинська, Рівного та Луцька поборолися за звання кращих. До слова, Луцьк представляли 5 команд.
Всі суперники продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності. Тож боротьба у дисциплінах спаринг, като та командний туль, була надзвичайно запеклою.
За підсумками чемпіонату, скарбничку нагород поповнили три команди:
«Торнадо» (м. Луцьк), тренер Олексюк Іван;
Школа № 24 (м. Луцьк), тренер Кінах Олександр;
м. Рожище, тренер Іщук Володимир.
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