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«Кубок Любарта 2019»: луцькі спортсмени здобули перемогу

«Кубок Любарта 2019»: луцькі спортсмени здобули перемогу
На базі спортивного комплексу ЛНТУ відбувся чемпіонат Волинської області з тхеквондо (ІТФ) «Кубок Любарта -2019».

Про це інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Як повідомляє тренер Олександр Кінах, представники Рожища, Нововолинська, Рівного та Луцька поборолися за звання кращих. До слова, Луцьк представляли 5 команд.

Всі суперники продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності. Тож боротьба у дисциплінах спаринг, като та командний туль, була надзвичайно запеклою.

За підсумками чемпіонату, скарбничку нагород поповнили три команди:

«Торнадо» (м. Луцьк), тренер Олексюк Іван;
Школа № 24 (м. Луцьк), тренер Кінах Олександр;
м. Рожище, тренер Іщук Володимир.



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Теги: кубок любарта, тхеквондо, спорт
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