У Луцьку оштрафують чотири магазини

Чотири адміністративних протоколи за продаж алкогольної продукції у заборонений час було складено інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Про це повідомляють на сторінці варти у фейсбуці.Протокол склали на продавців торговельних закладів "Розмарин", "Продукти", "Садочок" та зупинці громадського транспорту по вул.Бенделіані.Додамо, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».На порушників чекає штраф у розмірі від 1700.00 до 6800.00 грн.