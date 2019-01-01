Курс валют у Луцьку 4 грудня





Євро при купівлі становить – 26.142, продажу – 26.798.



Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.385.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.754, продаж – 6.288.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.779, а продаж – 24.113.Євро при купівлі становить – 26.142, продажу – 26.798.Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.385.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.754, продаж – 6.288.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію