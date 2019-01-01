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Курс валют у Луцьку 4 грудня

Курс валют у Луцьку 4 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.779, а продаж – 24.113.

Євро при купівлі становить – 26.142, продажу – 26.798.

Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.754, продаж – 6.288.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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