Курс валют у Луцьку 4 грудня
Сьогодні, 09:06
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.779, а продаж – 24.113.
Євро при купівлі становить – 26.142, продажу – 26.798.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.754, продаж – 6.288.
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Євро при купівлі становить – 26.142, продажу – 26.798.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.754, продаж – 6.288.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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