Лучанка, що виховує 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею
Сьогодні, 17:42
Лучанці хочуть присвоїти звання «Мати-героїня».
Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.
Жулканич Оксана, згідно з порядком присвоєння почесного звання «Мати-героїня», зі встановленим пакетом документів звернулася до Луцької міської ради про підготовку клопотання перед президентом України про присвоєння їй почесного звання «Мати-героїня».
Лучанка закінчила з відзнакою професійно-технічне училище № 12 за спеціальністю «кравець». Народила та виховує шістьох дітей. Нині домогосподарка.
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Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.
Жулканич Оксана, згідно з порядком присвоєння почесного звання «Мати-героїня», зі встановленим пакетом документів звернулася до Луцької міської ради про підготовку клопотання перед президентом України про присвоєння їй почесного звання «Мати-героїня».
Лучанка закінчила з відзнакою професійно-технічне училище № 12 за спеціальністю «кравець». Народила та виховує шістьох дітей. Нині домогосподарка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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