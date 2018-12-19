Лучанка, що виховує 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею





Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.



Жулканич Оксана, згідно з порядком присвоєння почесного звання «Мати-героїня», зі встановленим пакетом документів звернулася до Луцької міської ради про підготовку клопотання перед президентом України про присвоєння їй почесного звання «Мати-героїня».



Лучанка закінчила з відзнакою професійно-технічне училище № 12 за спеціальністю «кравець». Народила та виховує шістьох дітей. Нині домогосподарка.

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