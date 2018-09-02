Вперше у районі на Волині створили комунальне підприємство для перевезення пасажирів
Сьогодні, 15:02
У Маневицькому районі створили комунальне підприємство для перевезення пасажирів.
Про це у Facebook повідомив депутат Андрій Линдюк.
"Довго ми до того йшли, приймали чимало рішень, виділяли кошти і нарешті маємо результат: декілька сіл Маневицького району, які вже 10-20 років не мали прямого маршрутного сполучення з Маневичами, отримають таку можливість. Від завтра починається рух згідно з затвердженим графіком", - зауважив він.
За словами депутата, район став першим в області, де районне комунальне підприємство має пасажирські перевезення.
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Про це у Facebook повідомив депутат Андрій Линдюк.
"Довго ми до того йшли, приймали чимало рішень, виділяли кошти і нарешті маємо результат: декілька сіл Маневицького району, які вже 10-20 років не мали прямого маршрутного сполучення з Маневичами, отримають таку можливість. Від завтра починається рух згідно з затвердженим графіком", - зауважив він.
За словами депутата, район став першим в області, де районне комунальне підприємство має пасажирські перевезення.
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