Вперше у районі на Волині створили комунальне підприємство для перевезення пасажирів

У Маневицькому районі створили комунальне підприємство для перевезення пасажирів.Про це у Facebook повідомив депутат Андрій Линдюк."Довго ми до того йшли, приймали чимало рішень, виділяли кошти і нарешті маємо результат: декілька сіл Маневицького району, які вже 10-20 років не мали прямого маршрутного сполучення з Маневичами, отримають таку можливість. Від завтра починається рух згідно з затвердженим графіком", - зауважив він.За словами депутата, район став першим в області, де районне комунальне підприємство має пасажирські перевезення.