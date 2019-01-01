5 грудня: яке сьогодні свято та чому сьогодні категорично не можна лаятися

Прокопія Читця, а також відзначають Міжнародний день волонтерів.



Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише



Яке сьогодні релігійне свято



За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.



Іменини: хто святкує день ангела



У четвер, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.



Цей день в історії: міжнародні свята та події



– День працівників статистики в Україні

– Всесвітній день ґрунтів

– Всесвітній день волонтерів

– 1484 – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом

– 1492 – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови

– 1496 – Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв з країни

– 1766 – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіс" (поряд з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі

– 1848 – Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року

– 1879 – у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію – АТС

– 1908 – у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу

– 1929 – у США створили першу у світі організацію нудистів

– 1933 – у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році

– 1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю

– 1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку

– 2001 – почався перший Всеукраїнський перепис населення







Хто народився 1 грдня



1867 – Пілсудський Юзеф, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності

1901 – Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер

1931 – Григір Тютюнник, український радянський письменник

1946 – Хосе Каррерас, іспанський оперний співак

1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн ​​її музичних записів)

1969 – Кетрін Тейт, британська актриса, комік і сценарист



Народні прикмети і традиції



Тепла погода – зима буде сніжною і довгою;

Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає;

Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) утрамбовує;

Прокоп снігом ступає – дороги торує;

Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою;

Вовки 5 грудня близько підійшли до хати – зима буде суворою і морозною, а весна настане нескоро.







Що не можна робити сьогодні



Лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.

Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Не вирушайте в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 грудня, віряни вшановують пам'ять святого, а також відзначають Міжнародний день волонтерів.Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum.fm. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.У четвер, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен:– День працівників статистики в Україні– Всесвітній день ґрунтів– Всесвітній день волонтерів– 1484 – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом– 1492 – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови– 1496 – Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв з країни– 1766 – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіс" (поряд з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі– 1848 – Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року– 1879 – у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію – АТС– 1908 – у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу– 1929 – у США створили першу у світі організацію нудистів– 1933 – у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році– 1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю– 1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку– 2001 – почався перший Всеукраїнський перепис населення1867 –, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності1901 –, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер1931 –, український радянський письменник1946 –, іспанський оперний співак1966 –, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн ​​її музичних записів)1969 –, британська актриса, комік і сценаристТепла погода – зима буде сніжною і довгою;Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає;Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) утрамбовує;Прокоп снігом ступає – дороги торує;Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою;Вовки 5 грудня близько підійшли до хати – зима буде суворою і морозною, а весна настане нескоро.Лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.Не вирушайте в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.

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