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5 грудня: яке сьогодні свято та чому сьогодні категорично не можна лаятися

5 грудня: яке сьогодні свято та чому сьогодні категорично не можна лаятися
Сьогодні, 5 грудня, віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, а також відзначають Міжнародний день волонтерів.

Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum.fm.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.

Іменини: хто святкує день ангела

У четвер, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.

Цей день в історії: міжнародні свята та події

– День працівників статистики в Україні
– Всесвітній день ґрунтів
– Всесвітній день волонтерів
– 1484 – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом
– 1492 – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови
– 1496 – Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв з країни
– 1766 – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіс" (поряд з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі
– 1848 – Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року
– 1879 – у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію – АТС
– 1908 – у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу
– 1929 – у США створили першу у світі організацію нудистів
– 1933 – у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році
– 1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
– 1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
– 2001 – почався перший Всеукраїнський перепис населення

5 грудня: яке сьогодні свято та чому сьогодні категорично не можна лаятися


Хто народився 1 грдня

1867 – Пілсудський Юзеф, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності
1901 – Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер
1931 – Григір Тютюнник, український радянський письменник
1946 – Хосе Каррерас, іспанський оперний співак
1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн ​​її музичних записів)
1969 – Кетрін Тейт, британська актриса, комік і сценарист

Народні прикмети і традиції

Тепла погода – зима буде сніжною і довгою;
Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає;
Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) утрамбовує;
Прокоп снігом ступає – дороги торує;
Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою;
Вовки 5 грудня близько підійшли до хати – зима буде суворою і морозною, а весна настане нескоро.

5 грудня: яке сьогодні свято та чому сьогодні категорично не можна лаятися


Що не можна робити сьогодні

Лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
Не вирушайте в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.


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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 5 грудня, традиції, християнство
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