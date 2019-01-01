5 грудня: яке сьогодні свято та чому сьогодні категорично не можна лаятися
Сьогодні, 11:13
Сьогодні, 5 грудня, віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, а також відзначають Міжнародний день волонтерів.
Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum.fm.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.
Іменини: хто святкує день ангела
У четвер, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.
Цей день в історії: міжнародні свята та події
– День працівників статистики в Україні
– Всесвітній день ґрунтів
– Всесвітній день волонтерів
– 1484 – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом
– 1492 – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови
– 1496 – Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв з країни
– 1766 – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіс" (поряд з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі
– 1848 – Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року
– 1879 – у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію – АТС
– 1908 – у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу
– 1929 – у США створили першу у світі організацію нудистів
– 1933 – у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році
– 1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
– 1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
– 2001 – почався перший Всеукраїнський перепис населення
Хто народився 1 грдня
1867 – Пілсудський Юзеф, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності
1901 – Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер
1931 – Григір Тютюнник, український радянський письменник
1946 – Хосе Каррерас, іспанський оперний співак
1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн її музичних записів)
1969 – Кетрін Тейт, британська актриса, комік і сценарист
Народні прикмети і традиції
Тепла погода – зима буде сніжною і довгою;
Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає;
Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) утрамбовує;
Прокоп снігом ступає – дороги торує;
Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою;
Вовки 5 грудня близько підійшли до хати – зима буде суворою і морозною, а весна настане нескоро.
Що не можна робити сьогодні
Лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
Не вирушайте в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum.fm.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.
Іменини: хто святкує день ангела
У четвер, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.
Цей день в історії: міжнародні свята та події
– День працівників статистики в Україні
– Всесвітній день ґрунтів
– Всесвітній день волонтерів
– 1484 – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом
– 1492 – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови
– 1496 – Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв з країни
– 1766 – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіс" (поряд з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі
– 1848 – Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року
– 1879 – у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію – АТС
– 1908 – у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу
– 1929 – у США створили першу у світі організацію нудистів
– 1933 – у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році
– 1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
– 1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
– 2001 – почався перший Всеукраїнський перепис населення
Хто народився 1 грдня
1867 – Пілсудський Юзеф, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності
1901 – Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер
1931 – Григір Тютюнник, український радянський письменник
1946 – Хосе Каррерас, іспанський оперний співак
1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн її музичних записів)
1969 – Кетрін Тейт, британська актриса, комік і сценарист
Народні прикмети і традиції
Тепла погода – зима буде сніжною і довгою;
Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає;
Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) утрамбовує;
Прокоп снігом ступає – дороги торує;
Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою;
Вовки 5 грудня близько підійшли до хати – зима буде суворою і морозною, а весна настане нескоро.
Що не можна робити сьогодні
Лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
Не вирушайте в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шахраї «розвели» волинянина на OLX
Сьогодні, 11:49
5 грудня: яке сьогодні свято та чому сьогодні категорично не можна лаятися
Сьогодні, 11:13
У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:51
Чи добудують школу №13 у Луцьку, де немає спортзалу
Сьогодні, 10:43