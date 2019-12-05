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У Володимирі серед білого дня затримали чоловіка з наркотиками

У Володимирі серед білого дня затримали чоловіка з наркотиками
Працівники поліції вчора, 4 грудня о 15-й годині зупинили у парку “Слов’янський” чоловіка з речовиною, схожою на наркотичну.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського “Княжий Град”.

Правоохоронці виявили поліетиленовий пакетик та згорток з грошовими купюрами номіналом 5 гривень, де була речовина, схожа на канабіс.

Речовину поліцейські вилучили та відправили на дослідження.

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Теги: Володимир, наркотики
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