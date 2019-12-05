У Володимирі серед білого дня затримали чоловіка з наркотиками





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського



Правоохоронці виявили поліетиленовий пакетик та згорток з грошовими купюрами номіналом 5 гривень, де була речовина, схожа на канабіс.



Речовину поліцейські вилучили та відправили на дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники поліції вчора, 4 грудня о 15-й годині зупинили у парку “Слов’янський” чоловіка з речовиною, схожою на наркотичну.Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського “Княжий Град” Правоохоронці виявили поліетиленовий пакетик та згорток з грошовими купюрами номіналом 5 гривень, де була речовина, схожа на канабіс.Речовину поліцейські вилучили та відправили на дослідження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію