У Володимирі серед білого дня затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:10
Працівники поліції вчора, 4 грудня о 15-й годині зупинили у парку “Слов’янський” чоловіка з речовиною, схожою на наркотичну.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського “Княжий Град”.
Правоохоронці виявили поліетиленовий пакетик та згорток з грошовими купюрами номіналом 5 гривень, де була речовина, схожа на канабіс.
Речовину поліцейські вилучили та відправили на дослідження.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського “Княжий Град”.
Правоохоронці виявили поліетиленовий пакетик та згорток з грошовими купюрами номіналом 5 гривень, де була речовина, схожа на канабіс.
Речовину поліцейські вилучили та відправили на дослідження.
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