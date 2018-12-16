У дитячій церкві Луцька вперше відправили престольне свято

Михаїл очолив божественну літургію в каплиці Введення у храм Пресвятої Богородиці, що в обласному центрі, та освятив її.



Про це повідомляє пресслужба



З владикою молились: луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, луцький районний – протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич та інше духовенство.



Привітавши присутніх зі святом, архіпастир висловив задоволення, що його ідея Дитячої церкви в Луцьку реалізовується. Богослужіння тут правитимуть постійно, тому приходити з дітьми буде завжди вчасно.



Раніше тут планували будувати дитячий садок, але коли виявилося, що для цього замало місця, вирішили будувати церкву для дітей, зазначив керівник єпархією.



На завершення архієрей побажав сили тим, хто трудиться на благо Божого дому, і нагадав, що ми у цій справі є першопроходцями.



Як повідомляла інформаційна служба, минулого року в передсвято Введення владика Михаїл звершив тут чин заснування храму та поставлення хреста (вул. Конякіна, 25-В).



Настоятель дитячого Божого дому розповів, що при церкві незабаром працюватиме психолог, як дитячий, так і сімейний. А загалом передбачили цілий родинний комплекс. Також діятиме недільна школа. А до свята Миколая наступної неділі проведуть майстер-клас. Фахівець навчатиме дітей виготовляти подарунки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію в каплиці Введення у храм Пресвятої Богородиці, що в обласному центрі, та освятив її.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ З владикою молились: луцький міський декан протоієрей, луцький районний – протоієрей, настоятель парафії протоієрейта інше духовенство.Привітавши присутніх зі святом, архіпастир висловив задоволення, що його ідея Дитячої церкви в Луцьку реалізовується. Богослужіння тут правитимуть постійно, тому приходити з дітьми буде завжди вчасно.Раніше тут планували будувати дитячий садок, але коли виявилося, що для цього замало місця, вирішили будувати церкву для дітей, зазначив керівник єпархією.На завершення архієрей побажав сили тим, хто трудиться на благо Божого дому, і нагадав, що ми у цій справі є першопроходцями.Як повідомляла інформаційна служба, минулого року в передсвято Введення владика Михаїл звершив тут чин заснування храму та поставлення хреста (вул. Конякіна, 25-В).Настоятель дитячого Божого дому розповів, що при церкві незабаром працюватиме психолог, як дитячий, так і сімейний. А загалом передбачили цілий родинний комплекс. Також діятиме недільна школа. А до свята Миколая наступної неділі проведуть майстер-клас. Фахівець навчатиме дітей виготовляти подарунки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію