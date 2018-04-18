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Арена розваг «GeneratorCity» запрошує на «Школу роллера»*

Арена розваг «GeneratorCity» запрошує на «Школу роллера»*
Арена розваг "GeneratorCity" запрошує всіх охочих навчитися кататися, або підвищити свої навички їзди на роликових ковзанах в професійній "Школі роллера".

Професійні інструктори з багаторічним досвідом навчатимуть вас кататися на роликових ковзанах за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються на вікові категорії: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років.

Курс одного рівня складається з 8 занять (2 заняття в тиждень). Тривалість одного заняття: 1 год. 30 хв.

З детальною програмою "Школи роллера" ви можете ознайомитися на касі або у інструкторів арени розваг "GeneratorCity".

Зазначають, що заняття будуть проходити весело з інтерактивами, іграми та приємними подарунками. Після проходження програми одного з рівнів ви отримаєте сертифікат про проходження “Школи роллера”.

Вартість одного заняття = вартості входу на арену розваг.

Записатися в "Школу роллера" можна на касі арени розваг або за телефоном: 067 334 50 86. Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 2-й поверх.

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Теги: «GeneratorCity», ролики
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