Розшукують скутериста, через якого опинилася у реанімації 19-річна дівчина з Луцького району
Сьогодні, 11:43
У вівторок, 3 грудня, близько 19 години на вулиці Острозького в селі Підгайці Луцького району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річна дівчина, жителька цього ж району. Водій із ДТП аварії втік.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Правоохоронці розшукують водія транспортного засобу, який спричинив прикрий інцидент, - скутериста.
Транспортний засіб рухався у напрямку автодороги, сполученням Луцьк-Дубно. Автопригода трапилася поблизу будинку № 17.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в реанімацію Луцької міської лікарні.
Правоохоронці просять усіх очевидців чи осіб, яким відома будь-яка інформацією з приводу цієї ДТП зателефонувати за номерами телефонів: +380504845265, +380505936188 або на службу «102» та допомогти встановити особу водія, винуватця дорожньо-транспортної пригоди.
Головне зображення ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Правоохоронці розшукують водія транспортного засобу, який спричинив прикрий інцидент, - скутериста.
Транспортний засіб рухався у напрямку автодороги, сполученням Луцьк-Дубно. Автопригода трапилася поблизу будинку № 17.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в реанімацію Луцької міської лікарні.
Правоохоронці просять усіх очевидців чи осіб, яким відома будь-яка інформацією з приводу цієї ДТП зателефонувати за номерами телефонів: +380504845265, +380505936188 або на службу «102» та допомогти встановити особу водія, винуватця дорожньо-транспортної пригоди.
Головне зображення ілюстративне.
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