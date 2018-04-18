Погони молодших лейтенантів отримали випускники військової кафедри луцького «політеху». ФОТО

Більше 30 випускників кафедри військової підготовки Луцького НТУ отримали омріяні погони та звання молодшого лейтенанта у запасі.Після дворічного навчання 36 хоробрих курсантів, серед яких 7 дівчат, постали у святковому строю, аби взяти у руки погони і спільно виконати Гімн України уже в новому статусі.Передусім присутнім продемонстрували відеоролик про те, як із молодих дівчат та хлопців гартували справжніх воїнів, як відбувалося їхнє навчання та польові збори.На урочистості завітали й поважні гості, зокрема заступник голови Волинської ОДА, заступник голови СБУ у Волинській області, заступник обласного військового комісара, заступник Луцького об’єднаного міського військового комісарата командир військової частини 1141 Національної гвардії УкраїниПершим привітав випускників ректор Луцького НТУі побажав їм служити у мирній країні та в потужній українській армії: «Мені надзвичайно приємно, що сьогодні, незважаючи на труднощі, що Україна втягнута у війну з російським агресором, ми за підтримки Волинської ОДА та Волинської облради, спільно робимо усе, щоб підсилити військову кафедру. Викладацький склад кафедри, обслуговуючий персонал, керівництво університету в цілому і здобувачі військового звання з різних ЗВО спільно зробили важливу справу і нині ми маємо честь і приємність вручити погони і порадіти за вас, бути гордими за те, що робимо внесок в обороноздатність нашої країни. Дякую за ваші старання і зусилля, гордий, що ви дійшли до цієї сходинки. Бажаю, щоб ви утверджувалися як особистості, побудували військову кар’єру, але служили в мирній країні, потужній український армії, яку б остерігався і поважав увесь світ».Долучився до привітань Валентин Цьось, який привітав присутніх із 28-ою річницею Збройних Сил України та випускників із їхнім святом: «Цей день закарбується у вашій пам’яті на все життя. Впевнений, що кожен з вас буде доблесним офіцером і ви чесно виконуючи військову присягу, віддано служитимете Україні. Будьте гордістю батьків та рідних, служіть так, щоб вами пишався кожен волинянин і весь український народ».Заступник обласного військового комісара Павло Свадовський побажав молодим офіцерам успіхів у нелегкій справі, особливо тим, хто прийме рішення продовжувати військовий шлях і побажав Луцькому НТУ в майбутньому створити не лише факультет, а й відокремлений підрозділ – військовий інститут. Натомість командир військової частини 1141 Національної гвардії України Василь Гуртовський наголосив, що нині випускники отримують особливий статус, чим повинні пишатися та запросив до проходження військової служби у лавах Нацгвардії.Своєю чергою, в.о. завідувача кафедри військової підготовки Луцького НТУозвучив витяг із Наказу Міністра оборони України по особовому складу від 12 листопада 2019 року №633. Відповідно до якого, особам, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче «Бакалавра», пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу на кафедрі військової підготовки Луцького НТУ, присвоєно первинне військове звання «Молодший лейтенант запасу».Після урочистого вручення погонів, Петро Савчук відзначив почесними грамотами колектив кафедри військової підготовки. Згодом її основоположник підполковникзакликав присутніх вшанувати пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання.Варто зазначити, що 4 травня 2016 року була створена кафедра військової підготовки Луцького НТУ. За цей час кафедра здійснила два випуски у загальній кількості 116 чоловік. З них 13 уже проходять військову службу: 12 – у ЗСУ, 1 випускниця – у спецпідрозділі Національної гвардії України. Три випускника здобули статус учасника бойових дій, двоє з них досі знаходяться у зоні ООС. Додамо, що кафедра здійснює навчання за трьома спеціальностями: «Бойове застосування механізованих підрозділів, частин і з’єднань», «Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії» та «Психологія».Текст –Фото –