Будівельна компанія «Інвестор» розігрує подарунки*
Сьогодні, 12:10
Будівельна компанія «Інвестор» розігрує подарунки поміж своїми клієнтами.
Серед подарунків – п’ять сертифікатів зі знижкою на покупку побутової техніки у магазині «Фокстрот».
Умови розіграшу прості і детально описані на сторінці «Інвестора» у фейсбуці:
1. Бути підписаним на сторінку Будівельна компанія Інвестор.
2. Поставити вподобайку на публікацію про умови конкурсу.
3. У коментарях позначити одного друга, якого хотіли б бачити своїм сусідом (кількість коментарів не обмежена).
4. Зробити репост публікації про розіграш собі на сторінку.
Переможця оберуть 23 грудня о 10:00.
Нагадаємо, окрім цього розіграшу «Інвестор» має спільну бонусну програму із «Фокстротом». Цією програмою уже скористалося більше 25 покупців житла.
«Наші клієнти отримують 10-відсоткову знижку у Фокстроті. Це для них – вагома допомога. Адже мудра людина рахує витрати. 10% знижки на побутову техніку (яку найчастіше так чи інакше доводиться купувати) – це суттєво. До того ж це чесна знижка, без якихось додаткових прихованих комісій чи обмежень», – розповів директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський в інтерв’ю «Першому».
У чому суть акції «Інвестора» і «Фокстроту»?
Як відомо, перші учасники спільної акції Будівельної компанії «Інвестор» та «Фокстрот» отримали подарунки.
За умовами акції, усі, хто придбав житло в цього забудовника, стають власниками персонального сертифікату на знижку у «Фокстроті». Бонусна програма стартувала наприкінці жовтня і нею уже скористалося 15 клієнтів «Інвестора».
За словами керівниці відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад, забудовник планує подібну співпрацю не лише із «Фокстротом». У перспективі «Інвестор» створить загальну клубну карту зі знижками різних компаній, які надають послуги із облаштування житла.
Скільки економлять учасники акції?
Розмір знижки нараховується наступним чином:
1 000 гривень – при покупці від 10 000 гривень;
3 000 гривень – при покупці від 30 000 гривень;
5 000 гривень – при покупці від 50 000 гривень.
Кожен власник сертифікату зможе придбати товари* у будь-якому магазині мережі та навіть в онлайн-магазині «Фокстрот». Така персональна знижка діє протягом 12 місяців з моменту її отримання.
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Серед подарунків – п’ять сертифікатів зі знижкою на покупку побутової техніки у магазині «Фокстрот».
Умови розіграшу прості і детально описані на сторінці «Інвестора» у фейсбуці:
1. Бути підписаним на сторінку Будівельна компанія Інвестор.
2. Поставити вподобайку на публікацію про умови конкурсу.
3. У коментарях позначити одного друга, якого хотіли б бачити своїм сусідом (кількість коментарів не обмежена).
4. Зробити репост публікації про розіграш собі на сторінку.
Переможця оберуть 23 грудня о 10:00.
Нагадаємо, окрім цього розіграшу «Інвестор» має спільну бонусну програму із «Фокстротом». Цією програмою уже скористалося більше 25 покупців житла.
«Наші клієнти отримують 10-відсоткову знижку у Фокстроті. Це для них – вагома допомога. Адже мудра людина рахує витрати. 10% знижки на побутову техніку (яку найчастіше так чи інакше доводиться купувати) – це суттєво. До того ж це чесна знижка, без якихось додаткових прихованих комісій чи обмежень», – розповів директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський в інтерв’ю «Першому».
У чому суть акції «Інвестора» і «Фокстроту»?
Як відомо, перші учасники спільної акції Будівельної компанії «Інвестор» та «Фокстрот» отримали подарунки.
За умовами акції, усі, хто придбав житло в цього забудовника, стають власниками персонального сертифікату на знижку у «Фокстроті». Бонусна програма стартувала наприкінці жовтня і нею уже скористалося 15 клієнтів «Інвестора».
За словами керівниці відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад, забудовник планує подібну співпрацю не лише із «Фокстротом». У перспективі «Інвестор» створить загальну клубну карту зі знижками різних компаній, які надають послуги із облаштування житла.
Скільки економлять учасники акції?
Розмір знижки нараховується наступним чином:
1 000 гривень – при покупці від 10 000 гривень;
3 000 гривень – при покупці від 30 000 гривень;
5 000 гривень – при покупці від 50 000 гривень.
Кожен власник сертифікату зможе придбати товари* у будь-якому магазині мережі та навіть в онлайн-магазині «Фокстрот». Така персональна знижка діє протягом 12 місяців з моменту її отримання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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