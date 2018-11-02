Будівельна компанія «Інвестор» розігрує подарунки*





Серед подарунків – п’ять сертифікатів зі знижкою на покупку побутової техніки у магазині «Фокстрот».



Умови розіграшу прості і детально описані на

1. Бути підписаним на сторінку

2. Поставити вподобайку на публікацію про умови конкурсу.

3. У коментарях позначити одного друга, якого хотіли б бачити своїм сусідом (кількість коментарів не обмежена).

4. Зробити репост публікації про розіграш собі на сторінку.



Переможця оберуть 23 грудня о 10:00.



Нагадаємо, окрім цього розіграшу «Інвестор» має спільну бонусну програму із «Фокстротом». Цією програмою уже скористалося більше 25 покупців житла.



«Наші клієнти отримують 10-відсоткову знижку у Фокстроті. Це для них – вагома допомога. Адже мудра людина рахує витрати. 10% знижки на побутову техніку (яку найчастіше так чи інакше доводиться купувати) – це суттєво. До того ж це чесна знижка, без якихось додаткових прихованих комісій чи обмежень», – розповів директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський в інтерв’ю «Першому».

Клієнти «Інвестора» стають учасниками бонусної програми і отримують знижки на покупки у «Фокстроті»

У чому суть акції «Інвестора» і «Фокстроту»?



Як відомо, перші учасники спільної акції Будівельної компанії «Інвестор» та «Фокстрот» отримали подарунки.



За умовами акції, усі, хто придбав житло в цього забудовника, стають власниками персонального сертифікату на знижку у «Фокстроті». Бонусна програма стартувала наприкінці жовтня і нею уже скористалося 15 клієнтів «Інвестора».



За словами керівниці відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад, забудовник планує подібну співпрацю не лише із «Фокстротом». У перспективі «Інвестор» створить загальну клубну карту зі знижками різних компаній, які надають послуги із облаштування житла.



Скільки економлять учасники акції?

Розмір знижки нараховується наступним чином:



1 000 гривень – при покупці від 10 000 гривень;

3 000 гривень – при покупці від 30 000 гривень;

5 000 гривень – при покупці від 50 000 гривень.

Кожен власник сертифікату зможе придбати товари* у будь-якому магазині мережі та навіть в онлайн-магазині «Фокстрот». Така персональна знижка діє протягом 12 місяців з моменту її отримання.

* – знижка у «Фокстроті» діє на всі товари, крім акційних

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