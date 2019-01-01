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Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння

Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.558, а продаж – 23.929.

Євро при купівлі становить – 25.975, продажу – 26.565.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.396.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.734, продаж – 6.254.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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