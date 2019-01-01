Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння
Сьогодні, 11:15
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.558, а продаж – 23.929.
Євро при купівлі становить – 25.975, продажу – 26.565.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.396.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.734, продаж – 6.254.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 25.975, продажу – 26.565.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.396.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.734, продаж – 6.254.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння
Сьогодні, 11:15
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 10:15