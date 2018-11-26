Волинська школа за два роки реалізувала чотири проєкти





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Як повідомляють у Шацькій районній раді, у 2018 році Острів’янська школа подала два проєкти і реалізувала їх. Завдяки першому проєкту «Спорт – запорука здоров'я» придбали необхідний інвентар для проведення уроків фізкультури на суму 9500 грн. (тенісний стіл, метальні м'ячі (4 шт.), футбольні м’ячі (6 шт.), фішки (8 шт), волейбольні м’ячі (2 шт.), скакалки (1 шт.)).



Другий проєкт «Гарний звук – шанс бути почутими», на який виділили 9000 грн. (закупили музичну колонку та мікрофони), дав змогу якісно проводити уроки музики та позакласні заходи.



У 2019 році школою було реалізовано ще два проєкти.



Проєкт «Бачу – значить розумію» високо оцінила конкурсна рада і зайняв друге місце серед поданих заявок. Школа змогля придбати необхідні навчальні матеріали для проведення уроків математики (демонстраційний комплект вимірювальних приладів (лінійка 1м, два трикутники, циркуль, транспортир – 2 шт.); набір прозорих геометричних фігур , математичні стенди) та географії («Фізична карта світу», «Загально-географічна карта світу», «Природно-заповідний фонд України», «Україна – екологічна система», «Годинникові пояси», «Політична карта Європи», «Адміністративний поділ України», «Адміністративна карта України», «Політична карта світу», «Фізична карта півкуль», глобус політичний, глобус фізичний, «Атлас вчителя» - 1 шт., «Атлас світу» – 2 шт.). Вартість проекту – 15 тисяч грн.,з районного бюджету виділено 14,25 тисячі грн.



Завдяки проєкту «Прийшов, побачив – зрозумів», школа поповнилася новими сучасними дошками (п'ять дошок аудиторних одинарних та дві дошки аудиторних на п’ять робочих поверхонь під крейду). Вартість проекту – 24,75 тисячі грн, (з районного бюджету виділено 23,5тисяч грн..), він зайняв 7 місце в рейтингу за результатами оцінок конкурсної комісії.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки участі у проєктах загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села Острів'я придбала спортивний інвентар, звукову систему, навчальне приладдя для уроків.про це повідомляє Район.Шацьк Як повідомляють у Шацькій районній раді, у 2018 році Острів’янська школа подала два проєкти і реалізувала їх. Завдяки першому проєкту «Спорт – запорука здоров'я» придбали необхідний інвентар для проведення уроків фізкультури на суму 9500 грн. (тенісний стіл, метальні м'ячі (4 шт.), футбольні м’ячі (6 шт.), фішки (8 шт), волейбольні м’ячі (2 шт.), скакалки (1 шт.)).Другий проєкт «Гарний звук – шанс бути почутими», на який виділили 9000 грн. (закупили музичну колонку та мікрофони), дав змогу якісно проводити уроки музики та позакласні заходи.У 2019 році школою було реалізовано ще два проєкти.Проєкт «Бачу – значить розумію» високо оцінила конкурсна рада і зайняв друге місце серед поданих заявок. Школа змогля придбати необхідні навчальні матеріали для проведення уроків математики (демонстраційний комплект вимірювальних приладів (лінійка 1м, два трикутники, циркуль, транспортир – 2 шт.); набір прозорих геометричних фігур , математичні стенди) та географії («Фізична карта світу», «Загально-географічна карта світу», «Природно-заповідний фонд України», «Україна – екологічна система», «Годинникові пояси», «Політична карта Європи», «Адміністративний поділ України», «Адміністративна карта України», «Політична карта світу», «Фізична карта півкуль», глобус політичний, глобус фізичний, «Атлас вчителя» - 1 шт., «Атлас світу» – 2 шт.). Вартість проекту – 15 тисяч грн.,з районного бюджету виділено 14,25 тисячі грн.Завдяки проєкту «Прийшов, побачив – зрозумів», школа поповнилася новими сучасними дошками (п'ять дошок аудиторних одинарних та дві дошки аудиторних на п’ять робочих поверхонь під крейду). Вартість проекту – 24,75 тисячі грн, (з районного бюджету виділено 23,5тисяч грн..), він зайняв 7 місце в рейтингу за результатами оцінок конкурсної комісії.

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