вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З якого віку потрібно регулярно перевіряти холестерин

З якого віку потрібно регулярно перевіряти холестерин
Лікарі рекомендують перевіряти рівень холестерину з 25 років. Фахівці провели дослідження у цій сфері.

Лікарі розглянули довгострокові ризики для здоров'я, пов'язані із вживанням великої кількості "шкідливого" холестерину протягом декількох десятиліть, – пише радіо максимум.

Їх поділяють на кілька видів:

- холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ)

Вчені проаналізували дані майже 400 000 людей з 19 країн і знайшли тісний зв'язок між рівнем "поганого" холестерину і ризиком серцево-судинних захворювань у дорослому віці протягом наступних 40 років. Вони змогли оцінити ймовірність серцевого нападу або інсульту для людей у віці 35 років і старше відповідно до їх статі, рівня "поганого" холестерину. Вчені врахували вік людей, їх ріст, вагу, артеріальний тиск, а також деякі фактори ризику: куріння і діабет.

2% осіб, що вживають ліки протягом п'яти років, мають шанс уникнути серцевого нападу або інсульту. При цьому приймати статини після 30 не обов'язково. Дослідники не рекомендують абсолютно всім дорослим з високим рівнем холестерину вживати ліки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Холестерин, здоров‘я, аналіз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу луцького нічного клубу чоловікові проламали череп
Сьогодні, 05:16
З якого віку потрібно регулярно перевіряти холестерин
Сьогодні, 04:11
У Бахмуті поховали активіста, якого вбили за українську мову
Сьогодні, 03:21
Оселедець, скумбрія, салака: яку рибу найбільше споживають українці
Сьогодні, 02:18
«Україна забезпечена усіма ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму», – Гончарук
Сьогодні, 01:10
Схожі новини
Агрохімічний аналіз грунту: ціна, де зробити в Україні* Агрохімічний аналіз грунту: ціна, де зробити в Україні*
22 вересень, 2018, 12:14
Чому бронхіт не потрібно лікувати антибіотиками Чому бронхіт не потрібно лікувати антибіотиками
04 грудень, 06:30
У районі на Волині цьогоріч ВІЛ-інфекцію виявили у 25 людей, серед них – вагітна У районі на Волині цьогоріч ВІЛ-інфекцію виявили у 25 людей, серед них – вагітна
02 грудень, 09:20
Супрун розповіла, де у квартирі найбільше мікробів Супрун розповіла, де у квартирі найбільше мікробів
02 грудень, 05:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу луцького нічного клубу чоловікові проламали череп
Сьогодні, 05:16
 0
З якого віку потрібно регулярно перевіряти холестерин
Сьогодні, 04:11
 0
У Бахмуті поховали активіста, якого вбили за українську мову
Сьогодні, 03:21
 0
Оселедець, скумбрія, салака: яку рибу найбільше споживають українці
Сьогодні, 02:18
 0
«Україна забезпечена усіма ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму», – Гончарук
Сьогодні, 01:10
 0
Медіа
відео
1/8