Деякі вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 10 грудня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:



09:00-17:00- вул. Новочерчицька, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Нижня, вул. Нижній проїзд, вул. Зарічна, вул. Ланова, вул. Осіння, вул. Микулицька, вул. Чернишевського, 47-51;



13:30-16:00- вул. Ясна, вул. Словянська, вул. Затишна, вул. Княжна, вул. Шкільна, вул. Новочерчицька, вул. Старицького, вул. Качалова, вул. Поштова, вул. Стефаника, вул. Симиренка, вул. Надозерна, пров. Надозерний, вул. Ковельська, 128-148, 109-159, вул. Чернишевського, 1-17, 2-20.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 10 грудня, буде припинене електропостачання на деяких вулицях у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:09:00-17:00- вул. Новочерчицька, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Нижня, вул. Нижній проїзд, вул. Зарічна, вул. Ланова, вул. Осіння, вул. Микулицька, вул. Чернишевського, 47-51;13:30-16:00- вул. Ясна, вул. Словянська, вул. Затишна, вул. Княжна, вул. Шкільна, вул. Новочерчицька, вул. Старицького, вул. Качалова, вул. Поштова, вул. Стефаника, вул. Симиренка, вул. Надозерна, пров. Надозерний, вул. Ковельська, 128-148, 109-159, вул. Чернишевського, 1-17, 2-20.

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