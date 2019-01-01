вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Деякі вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 10 грудня

Деякі вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 10 грудня
У вівторок, 10 грудня, буде припинене електропостачання на деяких вулицях у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:

09:00-17:00- вул. Новочерчицька, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Нижня, вул. Нижній проїзд, вул. Зарічна, вул. Ланова, вул. Осіння, вул. Микулицька, вул. Чернишевського, 47-51;

13:30-16:00- вул. Ясна, вул. Словянська, вул. Затишна, вул. Княжна, вул. Шкільна, вул. Новочерчицька, вул. Старицького, вул. Качалова, вул. Поштова, вул. Стефаника, вул. Симиренка, вул. Надозерна, пров. Надозерний, вул. Ковельська, 128-148, 109-159, вул. Чернишевського, 1-17, 2-20.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, відключення, Луцьк, обленерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Піймали своїх: на Маневиччині затримали місцевих лісокрадів, яким «впаяли» чималий штраф
Сьогодні, 19:35
У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення
Сьогодні, 19:16
Деякі вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 19:00
Розповіли про стан хлопця, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
Відомий співак з Волині відзначив 88-річний ювілей
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла у середу, 13 листопада Де у Луцьку не буде світла у середу, 13 листопада
12 листопад, 19:00
Декілька вулиць Луцька 9 грудня залишаться без світла Декілька вулиць Луцька 9 грудня залишаться без світла
08 грудень, 19:00
Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 6 грудня Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 6 грудня
05 грудень, 19:00
Де у Луцьку не буде світла 4 грудня Де у Луцьку не буде світла 4 грудня
03 грудень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Піймали своїх: на Маневиччині затримали місцевих лісокрадів, яким «впаяли» чималий штраф
Сьогодні, 19:35
 0
У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення
Сьогодні, 19:16
 0
Деякі вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Розповіли про стан хлопця, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
 0
Відомий співак з Волині відзначив 88-річний ювілей
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8