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Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» 116 волинянкам

Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» 116 волинянкам
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 893 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

Почесне звання отримали 847 українських жінок, повідомляє Волинська ОДА.

Серед нагороджених – 116 мешканок Волинської області.

Варто зазначити, що звання «Мати-героїня» отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

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Теги: Мати-героїня, звання
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