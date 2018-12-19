Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» 116 волинянкам
Сьогодні, 18:41
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 893 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
Почесне звання отримали 847 українських жінок, повідомляє Волинська ОДА.
Серед нагороджених – 116 мешканок Волинської області.
Варто зазначити, що звання «Мати-героїня» отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.
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Почесне звання отримали 847 українських жінок, повідомляє Волинська ОДА.
Серед нагороджених – 116 мешканок Волинської області.
Варто зазначити, що звання «Мати-героїня» отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.
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