Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» 116 волинянкам

Володимир Зеленський підписав указ № 893 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».



Почесне звання отримали 847 українських жінок, повідомляє Волинська ОДА.



Серед нагороджених – 116 мешканок Волинської області.



Варто зазначити, що звання «Мати-героїня» отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

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