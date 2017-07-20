Митниця в смартфоні: в Україні запускають додаток «e-Borders»





Додаток планують запустити вже у 2020 році, повідомив голова держмитниці Максим Нефьодов, пише



«Ми хочемо запровадити наступного року мобільний додаток «e-Borders», який спільно з нашими колегами з Державної прикордонної служби дозволить кожній людині не тільки розуміти, що реально відбувається на кордоні, але і отримувати в режимі онлайн ті сервіси, які має надавати держава для тих, хто хоче перетинати кордон», — заявив Максим Нефьодов.



Керівник ДМС наголосив, що цифрова трансформація на митниці є одним з пріоритетів. За пів року там планують переглянути систему управління ризиками та відкрити систему бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці. Зокрема, запрацює портал відкритих даних та автоматичні сервіси для класифікації та інтеграції з базами інших країн.



«У нас є зобов’язання, згідно з указом президента, відкрити знеособлену інформацію щодо митної вартості товарів. Ми дуже хочемо запровадити вже протягом найближчих місяців систему самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, що переміщують громадяни. Це не тільки спростить процес, але і здешевить його для людини», — пояснив Максим Нефьодов.



Також Держмитслужба працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відслідковувати рух кожного контейнеру по світу.



Також за словами Нефьодова у 2020 році держава витратить 480 мільйонів гривень на розбудову інфраструктури митниць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Державній митній службі планують запустити мобільний додаток "e-Borders". Він дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці, а також слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн.Додаток планують запустити вже у 2020 році, повідомив голова держмитниці, пише Громадське «Ми хочемо запровадити наступного року мобільний додаток «e-Borders», який спільно з нашими колегами з Державної прикордонної служби дозволить кожній людині не тільки розуміти, що реально відбувається на кордоні, але і отримувати в режимі онлайн ті сервіси, які має надавати держава для тих, хто хоче перетинати кордон», — заявив Максим Нефьодов.Керівник ДМС наголосив, що цифрова трансформація на митниці є одним з пріоритетів. За пів року там планують переглянути систему управління ризиками та відкрити систему бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці. Зокрема, запрацює портал відкритих даних та автоматичні сервіси для класифікації та інтеграції з базами інших країн.«У нас є зобов’язання, згідно з указом президента, відкрити знеособлену інформацію щодо митної вартості товарів. Ми дуже хочемо запровадити вже протягом найближчих місяців систему самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, що переміщують громадяни. Це не тільки спростить процес, але і здешевить його для людини», — пояснив Максим Нефьодов.Також Держмитслужба працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відслідковувати рух кожного контейнеру по світу.Також за словами Нефьодова у 2020 році держава витратить 480 мільйонів гривень на розбудову інфраструктури митниць.

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