Відомо, коли на Волинь вирушить кортеж з тілами загиблих воїнів

Стало відомо, коли тіла загиблих військовослужбовців 14 ОМБР імені князя Романа Великого відправлять додому.Про це на своїй сторінці у написала відома волинська волонтерка«Друзі, орієнтовно завтра вранці тіла загиблих з Луганщини виїдуть на Рівненщину та Волинь. Тримаємо контакт з рівненським волонтерами Вікторія Шинкаренко та з дружиною загиблого Світланою Войтович», - йдеться у дописі.Волонтерка написала, що коли буде відомий точний час приїзду на Волинь і Рівненщину, вона проситиме рівнян і волинян зустріти тіло молодшого сержантана Сокарі, а волинських бійців молодшого сержантатастаршого солдатана Цуманському кільці.В коментарях користувачі написали, що кортеж із тілами загиблих вирушить з Луганщини о 10 годині.Нагадаємо,