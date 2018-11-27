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Відомо, коли на Волинь вирушить кортеж з тілами загиблих воїнів

Відомо, коли на Волинь вирушить кортеж з тілами загиблих воїнів
Стало відомо, коли тіла загиблих військовослужбовців 14 ОМБР імені князя Романа Великого відправлять додому.

Про це на своїй сторінці у написала відома волинська волонтерка Тетяна Должко.

«Друзі, орієнтовно завтра вранці тіла загиблих з Луганщини виїдуть на Рівненщину та Волинь. Тримаємо контакт з рівненським волонтерами Вікторія Шинкаренко та з дружиною загиблого Світланою Войтович», - йдеться у дописі.

Волонтерка написала, що коли буде відомий точний час приїзду на Волинь і Рівненщину, вона проситиме рівнян і волинян зустріти тіло молодшого сержанта Віктора Пруськаого на Сокарі, а волинських бійців молодшого сержанта Андрія Войтовича та
старшого солдата Сергія Сироту на Цуманському кільці.
Відомо, коли на Волинь вирушить кортеж з тілами загиблих воїнів

В коментарях користувачі написали, що кортеж із тілами загиблих вирушить з Луганщини о 10 годині.

Нагадаємо, на сході України загинули два воїни з Волині.

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Теги: Волинь, ООС, смерть, 14 ОМБР
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