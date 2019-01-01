11 грудня: що відзначають у цей день і чому не можна нічого позичати сусідам
Сьогодні, 09:19
11 грудня в народному календарі вшановують пам'ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Також сьогодні відзначають Міжнародний день танго та Міжнародний день гір.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Сергій, Тимофій, Федір, пише 24 канал.
Народні прикмети на 11 грудня
– Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.
– Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком.
– Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.
– Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.
Що можна робити 11 грудня
1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
2. На успіх у справах допомагає таке ворожіння: візьміть в кулак жменьку монет і розкиньте. Якщо першою знайдете найдрібнішу – успіху не чекайте, якщо ж знайдете гривню – очікуйте фінансового злету.
Що не можна робити 11 грудня
1. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
2. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
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Іменини сьогодні святкують: Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Сергій, Тимофій, Федір, пише 24 канал.
Народні прикмети на 11 грудня
– Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.
– Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком.
– Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.
– Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.
Що можна робити 11 грудня
1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
2. На успіх у справах допомагає таке ворожіння: візьміть в кулак жменьку монет і розкиньте. Якщо першою знайдете найдрібнішу – успіху не чекайте, якщо ж знайдете гривню – очікуйте фінансового злету.
Що не можна робити 11 грудня
1. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
2. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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