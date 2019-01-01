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11 грудня: що відзначають у цей день і чому не можна нічого позичати сусідам

11 грудня: що відзначають у цей день і чому не можна нічого позичати сусідам
11 грудня в народному календарі вшановують пам'ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Також сьогодні відзначають Міжнародний день танго та Міжнародний день гір.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Сергій, Тимофій, Федір, пише 24 канал.

Народні прикмети на 11 грудня

– Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.

– Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком.

– Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.

– Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.

Що можна робити 11 грудня

1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

2. На успіх у справах допомагає таке ворожіння: візьміть в кулак жменьку монет і розкиньте. Якщо першою знайдете найдрібнішу – успіху не чекайте, якщо ж знайдете гривню – очікуйте фінансового злету.

Що не можна робити 11 грудня

1. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

2. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.

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Теги: свято, традиції, 11 грудня
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