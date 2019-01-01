Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю

Сергія Лапковського щодо захисту авторського права. 10 грудня 2019 року суд розглянув справу та проголосив коротке рішення, яким у задоволенні позову було відмовлено.



Про це



У середу, 10 грудня 2019 року, в інтерв’ю представників гурту «Антитіла», розміщеному на веб-ресурсі «Волинські новини» та пості на сторінці «Антитіла» у соціальній мережі Facebook, адвокат групи надав коментарі, пов’язані з ухваленням рішення у цивільній справі щодо захисту авторських прав.



Прес-служба суду наголошує, що представник позивача та третіх осіб адвокат Куц Ярослав Олександрович, коментуючи цю справу, допустив негативні висловлювання щодо головуючого судді та щодо ухваленого рішення, трактуючи прийняте суддею рішення як «недолуге» та оцінюючи дії головуючого судді у нарадчій кімнаті.



"Закликаємо, учасників процесу утриматися від таких некоректних висловлювань, які суперечать Правилам адвокатської етики та підривають авторитет не лише суду, а й інституту адвокатури, - йдеться у повідомленні суду. - Переконані, що сторони судового процесу повинні утриматися від критичної оцінки певних фактів та висловлювань негативного характеру в бік суду. Нагадуємо про важливість дотримання принципу поваги до суду у своїх оціночних судженнях. Представників засобів масової інформації та громадськість просимо не поширювати подібного роду інформацію та звертатися до прес-служби суду для уточнення інформації, чи отримання коментарів".







Додамо, що повний текст судового рішення буде складений 13 грудня 2019 року, з його змістом можна буде ознайомитися в

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