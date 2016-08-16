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Ганявся з вилами: п'яний волинянин побив колишню дружину

Ганявся з вилами: п'яний волинянин побив колишню дружину
П'яний чоловік вдарив свою колишню дружину, чим спричинив тілесні ушкодження легкої категорії.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пише "Волинь 24".

Обвинувачений в судовому засіданні свою вину визнав, однак додав, що потерпіла не раз провокує його щоб ударити та обзиває.

Колишня дружина розповіла суду, що ситуація із побиттям трапилася тоді, коли обвинувачений повернувся із сезонних заробіток.

Вдарив її за те, що вона відмовилася заносити його сумки до будинку, в якому вони проживають.

Опісля цього жінка пішла до хліву, але ексчоловік збіг у цей же хлів за нею і наніс їй ще один удар кулаком правої руки в обличчя.

Відразу після цього останній вийшов на вулицю та брався за вили.

Жінка пояснила, що примиритися з обвинуваченим не бажає, оскільки тілесні ушкодження він наносив їй ще й раніше.

Свідки події також підтвердили факт побиття.

У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження) і призначив покарання у виді штрафу у розмірі у розмірі 850 гривень.

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Теги: вирок суду, побиття, чоловік, дружина
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