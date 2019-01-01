Долар стрімко падає в ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня





Євро при купівлі становить – 25.816, продажу – 26.383.



Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.383.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.678, продаж – 6.193.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.438, а продаж – 23.791.Євро при купівлі становить – 25.816, продажу – 26.383.Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.383.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.678, продаж – 6.193.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію