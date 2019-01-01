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Долар стрімко падає в ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня

Долар стрімко падає в ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.438, а продаж – 23.791.

Євро при купівлі становить – 25.816, продажу – 26.383.

Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.383.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.678, продаж – 6.193.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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