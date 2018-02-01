Найнебезпечніший з видів малярії зареєстрували на Рівненщині
Сьогодні, 09:52
На Рівненщині зареєстрували випадок малярії. Хворобу чоловік «привіз» з-за кордону.
Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, повідомляє "Радіо Трек".
Житель Острозького району лише в листопаді повернувся з Екваторіальної Гвінеї. Останніх пів року працював там у місцевому аеропорту.
Ще 4-го грудня чоловік відчув, що занедужав. Температура піднялася до 39º, тож він подумав, що застудився і почав приймати жарознижувальні.
Втім, через три дні безуспішного лікування, звернутися до медзакладу таки довелося. Хворого доправили каретою «швидкої».
У чоловіка діагностували найнебезпечній з видів малярії – тропічний, який протікає найважче.
Завідувачка паразитологічною лабораторією Рівненського обласного лабцентру Любов Шелевецька розповіла: "9-го грудня його перевели в інфекційне відділення Рівненської центральної райлікарні. Зараз він на стаціонарному лікуванні. Діагноз підтверджений – плазмодій фальципарум. Це випадок завізної тропічної малярії. Захворів він в Екваторіальній Гвінеї.
Жоден з нас не може заразитися від цього чоловіка, адже хвороба передається через укус комарів. А їх у нас зараз немає – вони у сплячці".
Відомо, що острожанин вчасно звернувся за медичною допомогою, тож нині отримує усе необхідне лікування.
На Рівненщині останній подібний випадок реєстрували у 2013-му році.
Практично всі зафіксовані випадки були пов'язані з перебуванням хворих у країнах Африки.
Між іншим, щорічно у світі малярією інфікуються від 300 до 600 млн. людей. Ця цифра постійно зростає. За рік помирає від 1,5 до 3 млн. хворих.
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Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, повідомляє "Радіо Трек".
Житель Острозького району лише в листопаді повернувся з Екваторіальної Гвінеї. Останніх пів року працював там у місцевому аеропорту.
Ще 4-го грудня чоловік відчув, що занедужав. Температура піднялася до 39º, тож він подумав, що застудився і почав приймати жарознижувальні.
Втім, через три дні безуспішного лікування, звернутися до медзакладу таки довелося. Хворого доправили каретою «швидкої».
У чоловіка діагностували найнебезпечній з видів малярії – тропічний, який протікає найважче.
Завідувачка паразитологічною лабораторією Рівненського обласного лабцентру Любов Шелевецька розповіла: "9-го грудня його перевели в інфекційне відділення Рівненської центральної райлікарні. Зараз він на стаціонарному лікуванні. Діагноз підтверджений – плазмодій фальципарум. Це випадок завізної тропічної малярії. Захворів він в Екваторіальній Гвінеї.
Жоден з нас не може заразитися від цього чоловіка, адже хвороба передається через укус комарів. А їх у нас зараз немає – вони у сплячці".
Відомо, що острожанин вчасно звернувся за медичною допомогою, тож нині отримує усе необхідне лікування.
На Рівненщині останній подібний випадок реєстрували у 2013-му році.
Практично всі зафіксовані випадки були пов'язані з перебуванням хворих у країнах Африки.
Між іншим, щорічно у світі малярією інфікуються від 300 до 600 млн. людей. Ця цифра постійно зростає. За рік помирає від 1,5 до 3 млн. хворих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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