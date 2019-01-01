У волинські водойми випустили понад 3 тонни цінної риби. ФОТО





4 грудня відбулося зариблення озера Велике Чорне в межах смт Шацьк на території національного природного парку «Шацький». Зариблення здійснювалось за рахунок коштів органів місцевого самоврядування, - інформує



Так, до озера випустили 744 кг дволіток риби, середньою вагою близько 350 грамів/екз. Зокрема, до водойми випустили 1 860 коропів.



Зариблення здійснювалося під керівництвом адміністрації Шацького національного парку. До заходу долучилися працівники Волинського рибоохоронного патруля, Шацької селищної ради та небайдужі громадяни.



Зарибок випустили також у ставовому господарстві у селі Шепель Луцького району. Він відповідає ветеринарно-санітарним вимогам про відсутність небезпечних захворювань.



6 грудня випустили рибу в Кричевичівське водосховище в межах села Кричевичі Ковельського району. Зариблення здійснювалось за рахунок коштів користувача водних біоресурсів ТОВ «Карпус» відповідно до Режиму рибогосподарської експлуатації водойми.



До сховища випустили 2 505 кг чотириліток та дволіток риби: 3 110 екз. (1500 кг) товстолоба, 350 (875 кг) коропів, 260 (130 кг) білого амура. Вага однієї риби становила від 500 до 2 500 грамів.



Контроль за проведенням робіт із зариблення здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники Державної екологічної інспекції у Волинській області, місцевих органів влади та Федерації риболовного спорту Волинської області.



Зазначають, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів ВБР, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Крім того, товстолобик та білий амур є природними біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню в весняно-літній період - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Управління Держрибагентства у Волинській області закликає громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях зариблення. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства просимо невідкладно повідомляти на телефонну «гарячу лінію»: (067) 360-78-40.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У водойми Волинської області випустили понад 3 тонни цінних видів риб.4 грудня відбулося зариблення озера Велике Чорне в межах смт Шацьк на території національного природного парку «Шацький». Зариблення здійснювалось за рахунок коштів органів місцевого самоврядування, - інформує Волинський рибоохоронний патруль. Так, до озера випустили 744 кг дволіток риби, середньою вагою близько 350 грамів/екз. Зокрема, до водойми випустили 1 860 коропів.Зариблення здійснювалося під керівництвом адміністрації Шацького національного парку. До заходу долучилися працівники Волинського рибоохоронного патруля, Шацької селищної ради та небайдужі громадяни.Зарибок випустили також у ставовому господарстві у селі Шепель Луцького району. Він відповідає ветеринарно-санітарним вимогам про відсутність небезпечних захворювань.6 грудня випустили рибу в Кричевичівське водосховище в межах села Кричевичі Ковельського району. Зариблення здійснювалось за рахунок коштів користувача водних біоресурсів ТОВ «Карпус» відповідно до Режиму рибогосподарської експлуатації водойми.До сховища випустили 2 505 кг чотириліток та дволіток риби: 3 110 екз. (1500 кг) товстолоба, 350 (875 кг) коропів, 260 (130 кг) білого амура. Вага однієї риби становила від 500 до 2 500 грамів.Контроль за проведенням робіт із зариблення здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники Державної екологічної інспекції у Волинській області, місцевих органів влади та Федерації риболовного спорту Волинської області.Зазначають, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів ВБР, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Крім того, товстолобик та білий амур є природними біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню в весняно-літній період - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.Управління Держрибагентства у Волинській області закликає громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях зариблення. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства просимо невідкладно повідомляти на телефонну «гарячу лінію»: (067) 360-78-40.

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