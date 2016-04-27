Заробітчани переказали до України майже 10 мільярдів доларів
Сьогодні, 00:16
За перші 10 місяців 2019 року трудові мігранти переказали до України 9,8 мільярда доларів.
Про це повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, - пише Радіо Свобода.
«На кінець року очікуємо 11,5 мільярда доларів. Це на рівні минулого року. Тенденція відтоку робочої сили припинилася», – сказав Сологуб.
За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.
Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.
У серпні 2019 року Міністерство соціальної політики повідомило, що близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі, а в окремий період – від 7 до 9 мільйонів людей.
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Про це повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, - пише Радіо Свобода.
«На кінець року очікуємо 11,5 мільярда доларів. Це на рівні минулого року. Тенденція відтоку робочої сили припинилася», – сказав Сологуб.
За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.
Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.
У серпні 2019 року Міністерство соціальної політики повідомило, що близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі, а в окремий період – від 7 до 9 мільйонів людей.
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