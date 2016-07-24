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Слідство назвало основну версію вбивства журналіста Шеремета

Слідство назвало основну версію вбивства журналіста Шеремета
Слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Про це повідомив заступник голови Націполіції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль, - пише "Українаська правда".

"Слідством було висунуто низку версій. Перша: помилка в об’єкті злочину, з огляду на те, що підірваний автомобіль належав і використовувався керівником сайту Оленою Притулою. Друга версія – побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Версія номер 3 – професійна діяльність потерпілого журналісти в Україні, Білорусі та Росії і четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", - сказав Євген Коваль.

Після відпрацювання три версії зз чотирьох не знайшли підтвердження. Слідство продовжило відпрацювання основної версії – дестабілізації ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи".

За словами Коваля, відпрацьовуючи цю версію слідство вивчало вибухи на всій території України до та після вбивства Шеремета.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що у слідства є "підверсії" мотиву вбивства журналіста.

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Теги: вбивство, Шеремет
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