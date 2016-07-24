Слідство назвало основну версію вбивства журналіста Шеремета
Сьогодні, 21:07
Слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.
Про це повідомив заступник голови Націполіції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль, - пише "Українаська правда".
"Слідством було висунуто низку версій. Перша: помилка в об’єкті злочину, з огляду на те, що підірваний автомобіль належав і використовувався керівником сайту Оленою Притулою. Друга версія – побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Версія номер 3 – професійна діяльність потерпілого журналісти в Україні, Білорусі та Росії і четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", - сказав Євген Коваль.
Після відпрацювання три версії зз чотирьох не знайшли підтвердження. Слідство продовжило відпрацювання основної версії – дестабілізації ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи".
За словами Коваля, відпрацьовуючи цю версію слідство вивчало вибухи на всій території України до та після вбивства Шеремета.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що у слідства є "підверсії" мотиву вбивства журналіста.
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Про це повідомив заступник голови Націполіції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль, - пише "Українаська правда".
"Слідством було висунуто низку версій. Перша: помилка в об’єкті злочину, з огляду на те, що підірваний автомобіль належав і використовувався керівником сайту Оленою Притулою. Друга версія – побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Версія номер 3 – професійна діяльність потерпілого журналісти в Україні, Білорусі та Росії і четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", - сказав Євген Коваль.
Після відпрацювання три версії зз чотирьох не знайшли підтвердження. Слідство продовжило відпрацювання основної версії – дестабілізації ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи".
За словами Коваля, відпрацьовуючи цю версію слідство вивчало вибухи на всій території України до та після вбивства Шеремета.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що у слідства є "підверсії" мотиву вбивства журналіста.
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