Слідство назвало основну версію вбивства журналіста Шеремета

Слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.Про це повідомив заступник голови Націполіції - начальник кримінальної поліції, - пише "Українаська правда"."Слідством було висунуто низку версій. Перша: помилка в об’єкті злочину, з огляду на те, що підірваний автомобіль належав і використовувався керівником сайту Оленою Притулою. Друга версія – побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Версія номер 3 – професійна діяльність потерпілого журналісти в Україні, Білорусі та Росії і четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", - сказавПісля відпрацювання три версії зз чотирьох не знайшли підтвердження. Слідство продовжило відпрацювання основної версії – дестабілізації ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи".За словами Коваля, відпрацьовуючи цю версію слідство вивчало вибухи на всій території України до та після вбивства Шеремета.Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що у слідства є "підверсії" мотиву вбивства журналіста.