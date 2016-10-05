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Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО

Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
У селі Щурин Рожищенського району відбувся похорон військовслужбовця Сергія Сироти, який загинув 9 грудня у війні на Сході.

13 грудня попрощатися із 22-річним захисником прийшли односельці, бойові побратими, представники влади, волонтери та просто небайдужі громадяни, - пише Район.Рожище.

Військовослужбовця проводжали в останню дорогу під звуки поховального маршу та залпи рушниць. Священнослужителі відправили заупокійне богослужіння.

Поховали хлопця на місцевому кладовищі під вигуки «Герої не вмирають!»

Нагадаємо, що цього ж дня у селі Квітневе поховали військовослужбовця Андрія Войтовича.
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО

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Теги: похорон, боєць, Щурин, Сергій Сирота
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