Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Сьогодні, 17:01
У селі Щурин Рожищенського району відбувся похорон військовслужбовця Сергія Сироти, який загинув 9 грудня у війні на Сході.
13 грудня попрощатися із 22-річним захисником прийшли односельці, бойові побратими, представники влади, волонтери та просто небайдужі громадяни, - пише Район.Рожище.
Військовослужбовця проводжали в останню дорогу під звуки поховального маршу та залпи рушниць. Священнослужителі відправили заупокійне богослужіння.
Поховали хлопця на місцевому кладовищі під вигуки «Герої не вмирають!»
Нагадаємо, що цього ж дня у селі Квітневе поховали військовослужбовця Андрія Войтовича.
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13 грудня попрощатися із 22-річним захисником прийшли односельці, бойові побратими, представники влади, волонтери та просто небайдужі громадяни, - пише Район.Рожище.
Військовослужбовця проводжали в останню дорогу під звуки поховального маршу та залпи рушниць. Священнослужителі відправили заупокійне богослужіння.
Поховали хлопця на місцевому кладовищі під вигуки «Герої не вмирають!»
Нагадаємо, що цього ж дня у селі Квітневе поховали військовослужбовця Андрія Войтовича.
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