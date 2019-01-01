В озеро у Шацькому районі випустили майже тонну риби. ФОТО





Зариблення здійснювалось за рахунок коштів небайдужих громадян та активістів громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району», - інформує Волинський рибоохоронний патруль.



Так, до озера випустили 896 кілограмів риби, середньою вагою близько 350 грамів/екз. Зокрема, випустили у водойму 2 560 коропів.



Контроль за проведенням робіт із зариблення здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники Державної екологічної інспекції у Волинській області, ГО «Рибалки-любителі Шацького району», депутати Шацької селищної ради, громадськість.



Також випустили риб в ставове господарство у селі Старостав Горохівського району. Він відповідає ветеринарно-санітарним вимогам про відсутність небезпечних захворювань.



«Дякуємо усім, хто долучився до зариблення за небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. Такі акції сприяють не лише збільшенню видового різноманіття, але й відновленню рибогосподарського потенціалу наших водойм. Закликаємо громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях вселення. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства просимо невідкладно повідомляти на телефонну «гарячу лінію»: (067) 360-78-40», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Нагадуємо, на минулому тижні у водойми Волинської області





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 грудня відбулося зариблення озера Пісочне в межах санаторію «Лісова пісня», поблизу села Мельники Шацького району.Зариблення здійснювалось за рахунок коштів небайдужих громадян та активістів громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району», - інформує Волинський рибоохоронний патруль.Так, до озера випустили 896 кілограмів риби, середньою вагою близько 350 грамів/екз. Зокрема, випустили у водойму 2 560 коропів.Контроль за проведенням робіт із зариблення здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники Державної екологічної інспекції у Волинській області, ГО «Рибалки-любителі Шацького району», депутати Шацької селищної ради, громадськість.Також випустили риб в ставове господарство у селі Старостав Горохівського району. Він відповідає ветеринарно-санітарним вимогам про відсутність небезпечних захворювань.«Дякуємо усім, хто долучився до зариблення за небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. Такі акції сприяють не лише збільшенню видового різноманіття, але й відновленню рибогосподарського потенціалу наших водойм. Закликаємо громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях вселення. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства просимо невідкладно повідомляти на телефонну «гарячу лінію»: (067) 360-78-40», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруляНагадуємо, на минулому тижні у водойми Волинської області випустили понад 3 тонни цінних видів риб.

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