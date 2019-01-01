Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 грудня





Про це йдеться на сайті



Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вiтер південно-східний, 8-13 м/с. Температура вночі вiд 2º морозу до 3º тепла, вдень 2-7º тепла.



У Луцьку також хмарно з проясненням, без істотних опадiв. Вiтер південно-східний, 8-13 м/с. Температура вночi 0-2º тепла, вдень 4-6º тепла.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу очікується хмарна з проясненням погода, без істотних опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вiтер південно-східний, 8-13 м/с. Температура вночі вiд 2º морозу до 3º тепла, вдень 2-7º тепла.У Луцьку також хмарно з проясненням, без істотних опадiв. Вiтер південно-східний, 8-13 м/с. Температура вночi 0-2º тепла, вдень 4-6º тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію