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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 грудня
У Волинській області у суботу очікується хмарна з проясненням погода, без істотних опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вiтер південно-східний, 8-13 м/с. Температура вночі вiд 2º морозу до 3º тепла, вдень 2-7º тепла.

У Луцьку також хмарно з проясненням, без істотних опадiв. Вiтер південно-східний, 8-13 м/с. Температура вночi 0-2º тепла, вдень 4-6º тепла.



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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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