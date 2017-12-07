У новому будинку «Інвестора» у Ковелі оголосили вигідну акцію на квартири. ФОТО. ВІДЕО*

Акційне – значить браковане?



Міф! Особливо, коли мова йде про спаціальні ціни на квартири «Інвестора».







Керівниця відділу маркетингу Ірина Новосад розповіла, що цього разу «бонус плюс» отримають ковельчани, які вже точно встигли покласти око на житловий комплекс



За спеціальною ціною - від 21 000 $ - продають однокімнатне помешкання у третьому будинку комплексу. Це – простора квартира з панорамними вікнами, заскленою лоджією та великою кухнею за дуже привабливою ціною і вона вже з нетерпінням чекає на своїх мешканців.



Технічні характеристики квартири:



Загальна площа цієї однокімнатної квартир складає 43,77 м2. У своє розпорядження мешканці отримають простору вітальню (16,95 м2), з дизайном якої можна креативити по-різному, зважаючи на велику площу. З вітальні є вихід до лоджії з вікнами «в підлогу» (4,02 м2). Чимало простору буде у мешканців і на кухні, де також передбачили панорамне вікно (14,18 м2), санвузол у помешканні – суміщений (4,11 м2), коридор має площу 4,51 м2.



Ціна:



За акційною пропозицією цю квартиру можна буде придбати від 21 тисячі доларів.



Потенційний покупець може також укласти угоду попереднього бронювання, аби «заморозити» ціну. Є можливість відтермінування до травня 2021 року (а це, між іншим, майже півтора року) у цьому випадку діють трохи інші умови оплати, але – не менш вигідні. Покупець може зробити перший внесок 25% і далі протягом періоду, зазначеного в договорі, виплачувати рівними частинами вартість квартири. Всі ці розрахунки роблять у відділі продажів.



Така шалена пропозиція з можливістю зекономити кругленьку суму діятиме лише до Нового року, опісля «Інвестор»



Директор компанії Андрій Разумовський розповів,



Погодьтеся, це приваблива цінова пропозиція на однокімнатну квартиру, площа якої майже така ж, як стандартна радянська «двійка», зважаючи на якісь матеріалів та усі внутрішні роботи. Адже, купуючи квартиру, можна відразу починати робити ремонт, а не думати щодо проведення комунікацій…



«Раніше ми були чи не єдиними, хто робить гарне наповнення квадратного метра. Зараз це вже майже must have для компаній, що гарантують хорошу якість будівництва. Тому раджу кожному клієнту звертати увагу на те, в якому стані здають квартиру. Адже якщо на етапі будівництва ви заплатите менше, то не факт, що не доведеться викласти солідну суму під час ремонту», – каже Ірина Новосад.



Як виглядає макет третього будинку у «Парковому кварталі»



Мастхев або стандартне наповнення «квадратного» метра



У «пакеті» покупець отримує помешкання із готовими внутрішніми оздоблювальними роботами – чистовою штукатуркою і стяжкою, облаштованими сантехнічними комунікаціями для водовідведення та водопостачання. В подальшому це допоможе значно зекономити на ремонті.



До того ж, квартири «Інвестора» не лише сучасні і красиві, але й дуже теплі, про це тут неабияк подбали. Облаштували у кожному помешканні теплу підлогу, встановили якісні шумоізоляційні та енергозберігаючі вікна з двокамерним склопакетом і п’ятикамерним профілем. Стіни мають також додатковий шар обігріву у вигляді пінополістирольних плит товщиною 120 міліметрів, а також теплоізоляційних плити з мінеральної вати товщиною 100 мм. Опалення – автономне. Встановлюють безшумні двохконтурні газові котли, завдяки яким у помешканнях завжди є гаряча вода і потрібна температура повітря у квартирі.



Двері до помешкань – металеві протизламні, аби забезпечити мешканцям високий рівень ізоляції, екологічну та пожежну безпеку.







«Парковий квартал» - це житловий комплекс з трьох будинків: перший в експлуатацію здали у 2018 році, там вже розкуплені усі квартири і проживають мешканці. Практично така ж ситуація і в другому, де завершуються внутрішні ремонтні роботи та благоустрій території. Здати його в експлуатацію планують вже зовсім скоро. Усі охочі жити у крутому і сучасному житловому комплексі, відтепер мають змогу придбати житло і у новому – третьому будинку, де, власне, і знаходиться супер-квартира за акційною ціною. Його тільки споруджують, здача ж відбудеться орієнтовно через 2–2,5 роки, однак четверта частина помешкань уже знайшла своїх власників, оскільки продажі розпочалися ще у червні цього року. Мешканці з нетерпінням чекають, коли вже зможуть розпочинати робити ремонт і пакувати валізи до нового житла.



Основними особливостями забудов Будівельної компанія «Інвестор» є комплексність та унікальність кожного об’єкта. Намагаються обирати ті ділянки, де можна забезпечити нормальну густоту населення, а не «ліпити» на одному невеличкому клаптику землі купу багатоповерхівок. Від «Паркового кварталу» до центу Ковеля всього 2,5 кілометра, поруч – дві школи, два дитячих садочки, магазини і мальовнича природа узбережжя річки Турії. Зразковий благоустрій, достатня кількість паркомісць, сучасний та безпечний дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато «зеленого» простору – це те, що характерне усім проектам Будівельної компанії «Інвестор», «Парковий квартал» – не виняток.











Що нового у третьому будинку?



Керівниця відділу маркетингу Ірина Новосад каже, що за побажаннями ковельчан внесли корективи у проектування третього будинку.



Зокрема, цей об’єкт, на відміну від двох попередніх, матиме величезні панорамні вікна і модернізований фасад. Тут буде 5 поверхів, як і у перших двох будинках, та 68 квартир. Житловими будуть лише 4 поверхи,



Також, згідно з новими державними будівельними нормами, у помешканнях, що мають поверховість «4+» повинен бути ліфт, тож мешканці третього будинку на додачу отримають ще й такий бонус.



Одно- та двокімнатні квартири матимуть нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан. Для прикладу, 1-кімнатні квартири матимуть площу 44 м². 2-кімнатні – від 64 м². Цікавими є також і більші за розмірами, скажімо, двокімнатне помешкання на 73 «квадрати». Світлі, просторі і сучасні, вони матимуть усе необхідне, аби мешканці почувалися максимально комфортно.



Одна з новинок – панорамні вікна «в підлогу», звідки мешканцям комплексу відкриватиметься неймовірний краєвид, адже поруч – приватний сектор і жодних багатоповерхівок, які могли б заважати милуватися навколишньою природою.







Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),



м. Ковель, вул. Глібова, 8б (ЖК «Парковий квартал»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівелька компанія «Інвестор» руйнує стереотипи і дарує можливість вигідно придбати нерухомість, традиційно щомісяця виставляючи на акцію квартиру в одному зі своїх об’єктів. Це помешкання обирають, зважаючи на потребу клієнта, а не тому, що із квартирою «щось не так», навпаки – хочуть, аби потенційні клієнти мали можливість придбати якісне і комфортне житло за доступною ціною, таким чином, стимулюючи їхнє заохочення і зацікавленість у покупці.Керівниця відділу маркетингурозповіла, що цього разу «бонус плюс» отримають ковельчани, які вже точно встигли покласти око на житловий комплекс «Парковий квартал» . Він розташований у мальовничому приватному секторі Ковеля на перетині вулиць Холмська і Данила Галицького, поблизу річки Турії, що зовсім близько від центру міста, але водночас там – тихо, спокійно і затишно.За спеціальною ціною - від 21 000 $ - продають однокімнатне помешкання у третьому будинку комплексу. Це – простора квартира з панорамними вікнами, заскленою лоджією та великою кухнею за дуже привабливою ціною і вона вже з нетерпінням чекає на своїх мешканців.Загальна площа цієї однокімнатної квартир складає. У своє розпорядження мешканці отримають простору вітальню, з дизайном якої можна креативити по-різному, зважаючи на велику площу. З вітальні є вихід до лоджії з вікнами «в підлогу». Чимало простору буде у мешканців і на кухні, де також передбачили панорамне вікно, санвузол у помешканні – суміщений, коридор має площуЗа акційною пропозицією цю квартиру можна буде придбатиПотенційний покупець може також укласти угоду попереднього бронювання, аби «заморозити» ціну. Є можливість відтермінування до травня 2021 року (а це, між іншим, майже півтора року) у цьому випадку діють трохи інші умови оплати, але – не менш вигідні. Покупець може зробити перший внесок 25% і далі протягом періоду, зазначеного в договорі, виплачувати рівними частинами вартість квартири. Всі ці розрахунки роблять у відділі продажів.Така шалена пропозиція з можливістю зекономити кругленьку суму діятиме лише до Нового року, опісля «Інвестор» підніматиме ціни на кожен «квадрат» Директор компаніїрозповів, чому . Однак будівельна компанія підготувала також і подарунки для своїх клієнтів. По-перше, усі покупці житла гарантовано отримують сертифікати на знижку від «Фокстроту» . По-друге, стають учасниками розіграшу, під час якого самостійно можуть «витягнути» свою знижку і зекономити до 200 гривень на кожному «квадраті».«Раніше ми були чи не єдиними, хто робить гарне наповнення квадратного метра. Зараз це вже майже must have для компаній, що гарантують хорошу якість будівництва. Тому раджу кожному клієнту звертати увагу на те, в якому стані здають квартиру. Адже якщо на етапі будівництва ви заплатите менше, то не факт, що не доведеться викласти солідну суму під час ремонту», – каже Ірина Новосад.У «пакеті» покупець отримує помешкання із готовими внутрішніми оздоблювальними роботами – чистовою штукатуркою і стяжкою, облаштованими сантехнічними комунікаціями для водовідведення та водопостачання. В подальшому це допоможе значно зекономити на ремонті.До того ж, квартири «Інвестора» не лише сучасні і красиві, але й дуже теплі, про це тут неабияк подбали. Облаштували у кожному помешканні теплу підлогу, встановили якісні шумоізоляційні та енергозберігаючі вікна з двокамерним склопакетом і п’ятикамерним профілем. Стіни мають також додатковий шар обігріву у вигляді пінополістирольних плит товщиною 120 міліметрів, а також теплоізоляційних плити з мінеральної вати товщиною 100 мм. Опалення – автономне. Встановлюють безшумні двохконтурні газові котли, завдяки яким у помешканнях завжди є гаряча вода і потрібна температура повітря у квартирі.Двері до помешкань – металеві протизламні, аби забезпечити мешканцям високий рівень ізоляції, екологічну та пожежну безпеку.«Парковий квартал» - це житловий комплекс з трьох будинків: перший в експлуатацію здали у 2018 році, там вже розкуплені усі квартири і проживають мешканці. Практично така ж ситуація і в другому, де завершуються внутрішні ремонтні роботи та благоустрій території. Здати його в експлуатацію планують вже зовсім скоро. Усі охочі жити у крутому і сучасному житловому комплексі, відтепер мають змогу придбати житло і у новому – третьому будинку, де, власне, і знаходиться супер-квартира за акційною ціною. Його тільки споруджують, здача ж відбудеться орієнтовно через 2–2,5 роки, однак четверта частина помешкань уже знайшла своїх власників, оскільки продажі розпочалися ще у червні цього року. Мешканці з нетерпінням чекають, коли вже зможуть розпочинати робити ремонт і пакувати валізи до нового житла.Основними особливостями забудов Будівельної компанія «Інвестор» є комплексність та унікальність кожного об’єкта. Намагаються обирати ті ділянки, де можна забезпечити нормальну густоту населення, а не «ліпити» на одному невеличкому клаптику землі купу багатоповерхівок. Від «Паркового кварталу» до центу Ковеля всього 2,5 кілометра, поруч – дві школи, два дитячих садочки, магазини і мальовнича природа узбережжя річки Турії. Зразковий благоустрій, достатня кількість паркомісць, сучасний та безпечний дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато «зеленого» простору – це те, що характерне усім проектам Будівельної компанії «Інвестор», «Парковий квартал» – не виняток.Керівниця відділу маркетингу Ірина Новосад каже, що за побажаннями ковельчан внесли корективи у проектування третього будинку.Зокрема, цей об’єкт, на відміну від двох попередніх, матиме величезні панорамні вікна і модернізований фасад. Тут буде 5 поверхів, як і у перших двох будинках, та 68 квартир. Житловими будуть лише 4 поверхи, перший компанія виділила під 9 комерційних приміщень . Там планують створити власне «маленьке містечко» з перукарнею, аптекою та магазинами, аби мешканці «Паркового кварталу» мали усе необхідне під боком.Також, згідно з новими державними будівельними нормами, у помешканнях, що мають поверховість «4+» повинен бути ліфт, тож мешканці третього будинку на додачу отримають ще й такий бонус.Одно- та двокімнатні квартири матимуть нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан. Для прикладу, 1-кімнатні квартири матимуть площу. 2-кімнатні –. Цікавими є також і більші за розмірами, скажімо, двокімнатне помешкання на. Світлі, просторі і сучасні, вони матимуть усе необхідне, аби мешканці почувалися максимально комфортно.Одна з новинок – панорамні вікна «в підлогу», звідки мешканцям комплексу відкриватиметься неймовірний краєвид, адже поруч – приватний сектор і жодних багатоповерхівок, які могли б заважати милуватися навколишньою природою.

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