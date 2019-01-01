Луцькі студенти змайстрували будинки для безпритульних собак. ВІДЕО





Працювали над хатинами для тварин майже 1,5 місяці. Гроші на матеріали дали благодійники, - інформує



"Ми почали буди робити, щоб собакам було зимою тепло. Вони так як і люди, їм треба щоб було тепло, першу буду ми зробили місяць назад, було складно, але ми зробили", - розповідає учень луцького ВПУ Віктор Мажора.



Віктор Мажора – один із 22-х учнів групи Т-5, які майстрували буди для собак КП "Ласка". Вони вивчають столярну справу перший рік, каже майстер виробничого навчання Анатолій Хаймик.



"Досить така робота для учнів пізнавальна, охоплює операції даної професії на повнму рівні, весь процес технологічний і виконання, і задіяння інструменти, верстати, робота досить цікава була", -ь говорить майстер виробничого навчання, керівник групи Т-5 Анатолій Хаймик.



Зі слів учня Олександра Стасюка, буди для собак виготовляли впродовж місяця. Щотижня під час виробничого навчання вивчали роботу столярної техніки, спеціалізованого приладдя.



Виконуючи завдання, учні долучилися до благодійної справи. Будки вони виготовляли безкоштовно, на волонтерських засадах, розповіла тимчасово виконуюча обов’язки директора КП «Ласка» Оксана Богданюк.



"Дуже гарно і надійно зроблені будочки. Пофарбовані, металопрофілем покритий дашок, будка супер. Туди ще на зиму буде настелятися солома, собаці буде дуже комфортно і тепло", - розповіла т.в.о. директора КП «Ласка» Оксана Богданюк.



Зі слів Оксани Богданюк ініціювала виготовлення нових буд група лучан з мікрорайону ЛПЗ наприкінці жовтня. Знайшли спонсорів, які виділили більше 11 тисяч гривень на придбання необхідних матеріалів.



Нині на підприємстві приблизно 260 собак, каже Оксана Богданюк. В одних - будки старі і потребують заміни, в інших їх взагалі немає. Грошей, виділених благодійниками, вистачило на 19 буд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 нових будок для підопічних комунального підприємства "Ласка" виготовили і передали учні Луцького ВПУ будівництва і архітектури.Працювали над хатинами для тварин майже 1,5 місяці. Гроші на матеріали дали благодійники, - інформує Суспільне Волинь "Ми почали буди робити, щоб собакам було зимою тепло. Вони так як і люди, їм треба щоб було тепло, першу буду ми зробили місяць назад, було складно, але ми зробили", - розповідає учень луцького ВПУВіктор Мажора – один із 22-х учнів групи Т-5, які майстрували буди для собак КП "Ласка". Вони вивчають столярну справу перший рік, каже майстер виробничого навчання"Досить така робота для учнів пізнавальна, охоплює операції даної професії на повнму рівні, весь процес технологічний і виконання, і задіяння інструменти, верстати, робота досить цікава була", -ь говорить майстер виробничого навчання, керівник групи Т-5 Анатолій Хаймик.Зі слів учня Олександра Стасюка, буди для собак виготовляли впродовж місяця. Щотижня під час виробничого навчання вивчали роботу столярної техніки, спеціалізованого приладдя.Виконуючи завдання, учні долучилися до благодійної справи. Будки вони виготовляли безкоштовно, на волонтерських засадах, розповіла тимчасово виконуюча обов’язки директора КП «Ласка» Оксана Богданюк."Дуже гарно і надійно зроблені будочки. Пофарбовані, металопрофілем покритий дашок, будка супер. Туди ще на зиму буде настелятися солома, собаці буде дуже комфортно і тепло", - розповіла т.в.о. директора КП «Ласка»Зі слів Оксани Богданюк ініціювала виготовлення нових буд група лучан з мікрорайону ЛПЗ наприкінці жовтня. Знайшли спонсорів, які виділили більше 11 тисяч гривень на придбання необхідних матеріалів.Нині на підприємстві приблизно 260 собак, каже Оксана Богданюк. В одних - будки старі і потребують заміни, в інших їх взагалі немає. Грошей, виділених благодійниками, вистачило на 19 буд.

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