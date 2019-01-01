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Лучанку оштрафували за продаж сурогату

Лучанку оштрафували за продаж сурогату
Луцький міськрайонний суд розглянув два протоколи про адміністративні правопорушення вчинені лучанкою за торгівлю алкоголем сумнівної якості.

Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Департаменту муніципальної варти.

Жінку оштрафували на загальну суму 12 300 гривень за торгівлю з рук сурогатним алкоголем за частиною 3 статті 156 КУпАП.

Муніципали наголошують, що якщо ви стали свідком продажу сурогатного алкоголю чи володієте інформацією про точки його збуту повідомляйте за телефоном гарячої лінії Групи швидкого реагування Департаменту муніципальної варти – 0670000679.


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Теги: алкоголь, сурогат, штраф, муніципали
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