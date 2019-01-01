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Курс валют у Луцьку на 16 грудня

Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,304, а продаж – 23,649.

Євро при купівлі становить – 25,834, продажу – 26.408.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.679, продаж – 6.181.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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