Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,304, а продаж – 23,649.
Євро при купівлі становить – 25,834, продажу – 26.408.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.679, продаж – 6.181.
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Євро при купівлі становить – 25,834, продажу – 26.408.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.679, продаж – 6.181.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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