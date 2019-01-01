Курс валют у Луцьку на 16 грудня





Євро при купівлі становить – 25,834, продажу – 26.408.



Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.679, продаж – 6.181.



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