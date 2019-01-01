«Велике свято музики»: яким був дводенний Jazz Bez-2019 у Луцьку та чому зал був наполовину порожнім. ФОТО

У Луцьку відбувся дводенний ХІХ-й міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez.Впродовж 14 та 15 грудня у Палаці культури Луцька зірки світового джазу намагалися окультурювати місцеву публіку. На скільки їм це вдалося – не відомо, але фанати джазу прокайфували на повну.Вперше фестиваль Jazz Bez відбувся у 2001 році. Організатором і головним затійником дійства став– співзасновник львівського мистецького об`єднання «Дзиґа», що і дало старт музичним подорожам джазу теренами України та Польщі. У травні цього року серце Маркіяна Іващишина перестало битися, але джаз продовжив жити і в пам’ять про нього організатори фестивалю у кожному місті домовилися додати до традиційної назви «Jazz Bez» приставку «With Marek» в пам’ять про основоположника та ідеолога заходу. Співорганізатор міжнародного фестивалю у місті Луцькупояснив, що люди не повинні забувати про Маркіяна, який фактично 19 років поспіль робив цей фестиваль.Лучанам обіцяли багато музичних сюрпризів і порцію якісної «високої» музики, радили йти навіть тим, хто не є фанатом джазу, аби відкрити для себе щось нове і насолодитися почуттями від глибоких нот та сенсу у кожному акорді.Лучани, звісно, прийшли, однак на превеликий жаль організаторів зал був більш ніж на половину порожнім, хоча на сайті, де продавали квитки ситуація виглядала зовсім інакше. Програма показувала, що місць майже не лишилося, а у доступі були квитки лише по 250 та 350 гривень. Тобто, навіть ті, які й хотіли б послухати трохи вечірнього джазу просто думали, що потрапити на концерт їм не вдасться. Щоправда, варто було лише зателефонувати до організаторів, вони б пояснили, що квитки продають на вході, а там можна було обрати місце, ряд чи, для прикладу, балкон або партер. Ціни варіювалися від 150 гривень на секціях подалі від сцени.«Ми все зробили для того, аби Луцьк у себе приймав велике свято музики. Шкода, що прийшло так мало людей, але перш за все спасибі тим, хто тут. Музиканти, які у нас виступають, кажуть, що публіка в Луцьку – класна, і їм хочеться знову й знову сюди повертатися», – зазначив у вітальному слові Віктор Грисюк. Запросив на сцену також засновника міжнародного фестивалю Art Jazz Corporation, який приїхав з Польщі спеціально на зимовий фест у Луцьку.Він почав свій виступ відразу з жартів, мовляв, знає, чому на фестивалі зібралося так мало людей: «Сьогодні тут поруч в театрі «Людина року» відбувається, то можливо всі там, але ж я знаю, що люди року – зараз у цьому залі».Аби познайомити публіку ближче із засновником Jazz Bez, організатори показали тематичне відео про Маркіяна Іващишина, а Олег Баковський разом із музикантами з луцького гурту Carlos Bandos виконав композицію в пам’ять про нього.Ведучими фестивалю сталита14-го грудня на сцені виступали виконавці з України з композицією «Forest Song» за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки та колективи з Америки й Польщі.Імпровізаційну сюїту, заснована на однойменній драмі-феєрії однієї з найвидатніших поетес світової літератури, слухачі сприйняли доволі неоднозначно, намагалися вслухатися і розуміти. В основі сюїти звучали здебільшого мелодії, які письменниця записувала у своїх експедиціях, а також власні знахідки та авторські композиції вокалісткиНаступним на сцені з’явився американо-польський проектвід відомого польського джазмена. У ньому взяли участь американський саксофоніст, барабанщикі басистз Польщі та співачка, яка співрацює з легендарним лейблом Blue Note.анонсували, як «колаборацію трьох друзів довжиною у два десятиліття». І справді, їх виступ став гарним завершенням музичного вечора першого дня. Американець, афро-американець та ізраїльтянин приголомшували своїми чуттєвими мелодіями та пристрастю до музики.15-го грудня гості фестивалю мали змогу наживо почути таких джазових виконавців якз України,з Польщі та, що приїхали з США та Австралії. Не зважаючи на всесвітню відомість артистів, н жаль, концертна зала у Луцьку знову була не надто заповнена.Цікаве поєднання джазу, етніки та латиноамериканських мотивів у авторських композиціях гурту з Києва дали хороший початок заходу. За дворічний час існування гурту вони встигли створити цілу низку якісних творів, а на сцені цілковито віддавалися публіці і почуттям.У музиці «Organic Noises», що виступали наступними, фанати змогли почути поєднання вірменських, балканських і східноєвропейських традиційних тем із сучасним джазом, ф’южн і прогресивними жанрами. Цікаво, що для органічного звучання виконавці використовували традиційні етнічні вірменські інструменти – дудук і зурнау, розбавляли мелодії акустичними інструментів – скрипкою, гобоєм, флейтою, фортепіано і гітарою. Ритми виходили водночас сучасними завдяки звучанню синтезатора, басу, барабанів та електрогітари.Greg Osby & Tal Cohen привезли до Луцька нову програму, яку поки у записах почути ще ніде не можна. «Один зі стовпів американського джазу» – саксофоніст і композитордивував лучан інноваційним підходом до композиції. Молодий джазовий піаніст Тал Коен не поступався у майстерності гуру саксофона. До слова, альбом Джона Даверса «American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom» за участі Тала Коена здобув три премії Греммі у 2019 році.Опісля завершення фестивалю довелося чути чимало відгуків від гостей заходу. Лучани радіють, що у місті влаштовують такі культурно-мистецькі проекти, де можна почути справжню музику і насолодитися нею сповна, хоча шкода, що таких поціновувачів – меншість.