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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» автомобіль збив п'яного пішохода

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» автомобіль збив п'яного пішохода
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Хворостів Любомльського району автомобіль Renault Kolеos збив 30-річного пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 грудня вночі по третій годині, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 52-річний житель міста Київ. Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 30-річного жителя міста Запоріжжя, котрий в стані алкогольного сп’яніння рухався по проїжджій частині дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в травматологію центральної районної лікарні.

За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.


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Теги: аварія, Волинь, пішохід
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