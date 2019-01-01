Де знайти приміщення в оренду для свята*
Сьогодні, 14:50
Поблизу Луцька в оренду пропонують просторе приміщення для організації будь-яких подій.
Будівля знаходиться у селі Струмівка та належить компанії WEST AUTO HUB. Зала, яку пропонують в оренду, має площу 800 квадратних метрів. Орендодавці зазначають, що тут можна розмістити приблизно 200 людей.
«Розкішні авто прикрасять будь-яку відеозйомку. Тут вдало пройде будь-яка конференція, тренінг чи виставка, фешн-вікенд, театральні вистави, музичні концерти», - йдеться у відео, яке опублікували на сторінці компанії у Facebook
Більше інформації про оренду можна отримати за номером телефону 067 158 86 08.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Будівля знаходиться у селі Струмівка та належить компанії WEST AUTO HUB. Зала, яку пропонують в оренду, має площу 800 квадратних метрів. Орендодавці зазначають, що тут можна розмістити приблизно 200 людей.
«Розкішні авто прикрасять будь-яку відеозйомку. Тут вдало пройде будь-яка конференція, тренінг чи виставка, фешн-вікенд, театральні вистави, музичні концерти», - йдеться у відео, яке опублікували на сторінці компанії у Facebook
Більше інформації про оренду можна отримати за номером телефону 067 158 86 08.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У храмі у Шацькому районі зцілюють від безпліддя та пияцтва
Сьогодні, 15:17
Де знайти приміщення в оренду для свята*
Сьогодні, 14:50
Виручка зростає щодня: скільки заробили луцькі тролейбуси за 5 днів введення е-квитка
Сьогодні, 14:35