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Де знайти приміщення в оренду для свята*

Де знайти приміщення в оренду для свята*
Поблизу Луцька в оренду пропонують просторе приміщення для організації будь-яких подій.

Будівля знаходиться у селі Струмівка та належить компанії WEST AUTO HUB. Зала, яку пропонують в оренду, має площу 800 квадратних метрів. Орендодавці зазначають, що тут можна розмістити приблизно 200 людей.

«Розкішні авто прикрасять будь-яку відеозйомку. Тут вдало пройде будь-яка конференція, тренінг чи виставка, фешн-вікенд, театральні вистави, музичні концерти», - йдеться у відео, яке опублікували на сторінці компанії у Facebook

Більше інформації про оренду можна отримати за номером телефону 067 158 86 08.


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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк. приміщення, оренда
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