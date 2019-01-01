Де знайти приміщення в оренду для свята*





Будівля знаходиться у селі Струмівка та належить компанії WEST AUTO HUB. Зала, яку пропонують в оренду, має площу 800 квадратних метрів. Орендодавці зазначають, що тут можна розмістити приблизно 200 людей.



«Розкішні авто прикрасять будь-яку відеозйомку. Тут вдало пройде будь-яка конференція, тренінг чи виставка, фешн-вікенд, театральні вистави, музичні концерти», - йдеться у відео, яке опублікували на сторінці компанії у



Більше інформації про оренду можна отримати за номером телефону 067 158 86 08.





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