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У Рівному спалили автівку родини ексдепутата. ФОТО

У Рівному спалили автівку родини ексдепутата. ФОТО
У Рівному затримали чоловіка, який підпалив автомобіль.

Так, приблизно о 00:40 сьогодні, 16 грудня, до поліції звернулась 47-річна рівнянка. Вона повідомила, що невідомі особи на вулиці Шопена підпалили її автомобіль Toyota Camry, - інформує пресслжба поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що транспортний засіб був припаркований у дворі багатоповерхівок за місцем проживання жінки. Встановили, що автомобілем також користувався 53-річний чоловік заявниці, голова кооперативу.

Вогонь іномарку знищив майже повністю. З місця події слідчі вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий 45-річний житель Рівного. Його затримали поліцейські, коли той переодягнувся та саме виходив із квартири, де мешкає. Там нині правоохоронці проводять санкціонований обшук.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу триває досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Всі обставини події та особи, причетні до злочину встановлюються.

45-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Як повідомляє видання Рівне вечірнє, авто, яке горіло належить родині Андрія Остапчука, який був депутатом попереднього скликання Рівненської міської ради і входив до фракції «Свобода». Андрій Остапчук є засновником підприємства «АЛКОМ» будівельно-монтажними роботами, оптової торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

У Рівному спалили автівку родини ексдепутата. ФОТО
У Рівному спалили автівку родини ексдепутата. ФОТО
У Рівному спалили автівку родини ексдепутата. ФОТО

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Теги: авто, Рівне, пожежа
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