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На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші

На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші
У Володимирі-Волинському злодії віджали металопластикове вікно, проникли до оселі 79-річної жительки та викрали 10 тисяч гривень.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

За даними правоохоронців, невстановлена особа в період часу з 17:30 по 20:30 15-го грудня проникла в будинок заявниці по вулиці Шевченка шляхом віджиму металопластикового вікна.

В одній з кімнат із жіночої сумки викрали грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень.

Деталі наразі невідомі. Триває слідство.

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Теги: злодії, крадіжка, Волинь
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