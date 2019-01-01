На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші
Сьогодні, 14:19
У Володимирі-Волинському злодії віджали металопластикове вікно, проникли до оселі 79-річної жительки та викрали 10 тисяч гривень.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
За даними правоохоронців, невстановлена особа в період часу з 17:30 по 20:30 15-го грудня проникла в будинок заявниці по вулиці Шевченка шляхом віджиму металопластикового вікна.
В одній з кімнат із жіночої сумки викрали грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень.
Деталі наразі невідомі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
За даними правоохоронців, невстановлена особа в період часу з 17:30 по 20:30 15-го грудня проникла в будинок заявниці по вулиці Шевченка шляхом віджиму металопластикового вікна.
В одній з кімнат із жіночої сумки викрали грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень.
Деталі наразі невідомі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші
Сьогодні, 14:19
Оштрафували волинянина, який ловив рибу сіткою на річці
Сьогодні, 14:07
«Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом
Сьогодні, 13:50