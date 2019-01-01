На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші





Про це



За даними правоохоронців, невстановлена особа в період часу з 17:30 по 20:30 15-го грудня проникла в будинок заявниці по вулиці Шевченка шляхом віджиму металопластикового вікна.



В одній з кімнат із жіночої сумки викрали грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень.



Деталі наразі невідомі. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському злодії віджали металопластикове вікно, проникли до оселі 79-річної жительки та викрали 10 тисяч гривень.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.За даними правоохоронців, невстановлена особа в період часу з 17:30 по 20:30 15-го грудня проникла в будинок заявниці по вулиці Шевченка шляхом віджиму металопластикового вікна.В одній з кімнат із жіночої сумки викрали грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень.Деталі наразі невідомі. Триває слідство.

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