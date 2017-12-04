Суд розблокував перехід армії на нову систему харчування

Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування.Про це повідомляє Новинарня, посилаючись на пресслужбу Міноборони.“11 грудня, Шостим апеляційним адміністративним судом винесено постанову по справі, якою скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 2 серпня 2018 року про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову, а також скасовано заходи забезпечення адміністративного позову, встановлені ухвалою суду 16 липня 2019 року”, – повідомили у пресслужбі Міноборони у понеділок, 16 грудня.В оборонному відомстві відзначають, що предметом спору у даній справі є визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства оборони України від 04 березня 2019 року № 90 “Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році”.“В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що зазначений вище наказ Міністерства оборони України містить ознаки регуляторного акту та регулює адміністративні відносини між Міністерством оборони України, як органом державної влади та господарюючими суб’єктами, як наслідком (на думку позивача) підлягає скасуванню, оскільки прийнятий з порушенням відповідної процедури (необхідної для регуляторних актів)”, – нагадали у пресслужбі міністерства.Як відомо, ухвалою Окружного адмінсуду Києва від 16 липня 2019 року визнали нечинним наказ Міністерства оборони, який передбачав проведення реформи харчування в Збройних силах України.Радник міністра оборони Юрій Бірюков у коментарі “Новинарні” зазначав, що через цю ухвалу друга половина бригад ЗС України в 2019 році не перейде на якісно нове харчування за каталогом, як було заплановано.У МОУ тоді заявили, що подадуть апеляцію на рішення скандального Окружного адмінсуду столиці.Як відомо, Збройні сили України почали інтенсивний перехід на нову систему харчування за каталогом у 2018 році, що дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 одиниць та значно покращити рівень і якість харчування військовослужбовців.У 2018 році на нову систему харчування загалом перейшли близько 90 військових частин ЗСУСтаном на липень 2019 року 50% військовослужбовців ЗС України перейшли на нову систему харчування за каталогом. Планувалося до кінця 2019 року перевести 100% особового складу.