Миколай, вистава і подарунки: бізнесмен влаштував свято для сотень маленьких лучан. ФОТО

Андрій Покровський організував для більше п’яти сотень маленьких лучан передноворічне свято.



На ньому діти могли прошепотіти на вушко Миколаю свої найсокровенніші побажання, потанцювати із яскравими та веселими аніматорами, зробити собі глітерне тату, або ж розмалюватися як герой із мультика, -



Масштабний захід відбувся у розважальному центрі «Промінь» 17 грудня.



Свято для дітей, які потребують соціальної підтримки, меценат організовує вже четвертий рік поспіль. І щороку діти із захопленням гарно проводять час.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер щиро радий бачити на святі таку кількість дітей.







«Традиція проведення новорічних свят для юних лучан, маленьких дітей, є ініціативою Андрія Покровського. Він заклав її кілька років тому, тож ми її активно продовжуємо втілювати в життя. Сьогодні до нас завітали близько 500 дітей із різних сімей: це й діти воїнів АТО, діти-сироти і напівсироти, діти переселенців, діти різних батьків, але всіх їх об’єднує те, що вони живуть у Луцьку. Наш Рух сьогодні покаже виставу, подаруємо подарунки. Ми намагаємося зробити їм свято у передноворічний період. Я впевнений, що у нас все вдасться. Адже, якщо ви подивитися на обличчя дітей, на їх усмішку, то переконаєтеся, що ми робимо правильні справи», – розповів Тарас Шкітер.



Діти тим часом радісно вмощувалися у крісла, аби подивитися на своїх улюбленців – героїв мультику «Щенячий патруль». Разом із героями маленькі лучани рятували Новий рік, допомагали розшукати курча, яке загубилося та навіть грали у гігантського кольорового м’яча.



Координаторка Соціальної програми, в рамках якої й відбулося свято, Христина Назар розповіла, що кожна дитина отримає гарний настрій та подарунок.







«Це вже четверте грандіозне новорічне святкування. Воно по-особливому незвичне і унікальне, адже кожного року на нього приходять інші дітки. Сьогодні у нас у гостях був Миколай, ангели, різні казкові герої, які дарували дітям незабутні враження, що закарбуються у маленьких сердечках. А зараз дітки дивляться виставу із цуценятами і патрулем. Вони будуть рятувати Новий рік. Я впевнена, що ця мандрівка подарує діткам щастя та впевненість у тому, що вихід є із будь-якої ситуації і що добро завжди перемагає зло», – зауважила Христина Назар.



Опісля перегляду вистави-мандрівки маленькі лучани отримали чимало позитивних емоцій. А при виході із залу на кожного з них чекав подарунок від мецената.







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