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18 грудня – Преподобного Сави: чому сьогодні потрібно давати і виконувати обіцянки

18 грудня – Преподобного Сави: чому сьогодні потрібно давати і виконувати обіцянки
18 грудня в народі вшановують Преподобного Саву, батька зимового Миколая. Він зцілював молитвами і творив добро. Зазвичай, у цей день на вулиці посилюється мороз.

Іменини 18 грудня святкують: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій, – пише 24tv.ua.

Народні прикмети на 18 грудня

– Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і спускаються з дерев – чекайте відлиги.

– Варвара снігом стелить, Сава завірюхою загладжує, а Микола морозом давить.

– Якщо людина народилася на Сави, то буде дуже працьовитою.

– Сава приїхав на білих санках.

– Сава дні прибавив.

18 грудня – Преподобного Сави: чому сьогодні потрібно давати і виконувати обіцянки


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Що можна робити 18 грудня

Якщо хтось із близьких людей захворів, потрібно дати обітницю, виконати її, і дуже скоро людина одужає.

Якщо сьогодні дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому році.

18 грудня – Преподобного Сави: чому сьогодні потрібно давати і виконувати обіцянки


Що не можна робити 18 грудня

Сьогодні не рекомендується ходити одне до одного в гості. Бажано кожному бути у своїй домівці.

Не займайтеся серйозною роботою цього дня, адже вона не принесе великих результатів.

На Сави гріх працювати.

Не можна цього дня лаятися.

Вагітній жінці не можна мити голову на Сави, адже у дитини може бути погана пам'ять.

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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 18 грудня, традиції, християнство, Приподобного Сави
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