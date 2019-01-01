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У Луцьку зіткнулися Mercedes та Skoda: одна людина постраждала

У Луцьку зіткнулися Mercedes та Skoda: одна людина постраждала
На проспекті Відродження в Луцьку зіткнулися бус Mercedes Sprinter, під керуванням 44-річного місцевого жителя, та автомобіль Skoda.

Аварія трапилася у вівторок, 17 грудня, близько 14 години, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля Skoda Superb перебував 35-річний житель обласного центру.

Поліцейські встановили, що водій вантажівки перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. У результаті ДТП 47-річний пасажир вантажівки отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у міську клінічну лікарню.

За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.


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Теги: Луцьк, аварія, бус
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