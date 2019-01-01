У Луцьку зіткнулися Mercedes та Skoda: одна людина постраждала
Сьогодні, 11:13
На проспекті Відродження в Луцьку зіткнулися бус Mercedes Sprinter, під керуванням 44-річного місцевого жителя, та автомобіль Skoda.
Аварія трапилася у вівторок, 17 грудня, близько 14 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля Skoda Superb перебував 35-річний житель обласного центру.
Поліцейські встановили, що водій вантажівки перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. У результаті ДТП 47-річний пасажир вантажівки отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у міську клінічну лікарню.
За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.
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Аварія трапилася у вівторок, 17 грудня, близько 14 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля Skoda Superb перебував 35-річний житель обласного центру.
Поліцейські встановили, що водій вантажівки перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. У результаті ДТП 47-річний пасажир вантажівки отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у міську клінічну лікарню.
За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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