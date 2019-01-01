У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО





Про це



Аварія сталась 18 грудня приблизно о 13:30 на кільці поблизу Північного ринку.



Як розповіла речниця патрульної поліції у Волинській області Ольга Бузулук, патрульні їхали на виклик із увімкненими проблисковими маячками. Водій легковика Subaru здійснював розворот та не пропустив патрульну автівку.



Автомобіль поліції зазнав серйозних механічних пошкоджень.



На місці події працювали екіпажі поліції, які й встановлять обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Subaru та авто патрульної поліції.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія сталась 18 грудня приблизно о 13:30 на кільці поблизу Північного ринку.Як розповіла речниця патрульної поліції у Волинській області, патрульні їхали на виклик із увімкненими проблисковими маячками. Водій легковика Subaru здійснював розворот та не пропустив патрульну автівку.Автомобіль поліції зазнав серйозних механічних пошкоджень.На місці події працювали екіпажі поліції, які й встановлять обставини ДТП.

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