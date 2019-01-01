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У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО

У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Subaru та авто патрульної поліції.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія сталась 18 грудня приблизно о 13:30 на кільці поблизу Північного ринку.

Як розповіла речниця патрульної поліції у Волинській області Ольга Бузулук, патрульні їхали на виклик із увімкненими проблисковими маячками. Водій легковика Subaru здійснював розворот та не пропустив патрульну автівку.

Автомобіль поліції зазнав серйозних механічних пошкоджень.

На місці події працювали екіпажі поліції, які й встановлять обставини ДТП.

У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО
У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО
У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО
У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО

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Теги: авто, патрульні, Луцьк, аварія
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Коментарі 1
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Ці дебіли поліцейські їздити не вміють!
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