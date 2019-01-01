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У Володимирі-Волинському відкрили головну ялинку

У Володимирі-Волинському відкрили головну ялинку
19-го грудня на площі Героїв у Володимирі-Волинському на день святого Миколая урочисто відкрили головну ялинку міста. Побачити новорічну красуню в новому “вбранні” прийшло набагато більше містян, ніж зазвичай.

Про це пише БУГ.

Святкове дійство розпочали з виступу вихованців недільної школи храму Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Привітати жителів Володимира-Волинського завітав і Петро Саганюк, міський голова.

Вперше для жителів Володимира-Волинського виступив із піснею Андрій Савчук, учень школи глухонімих, учасник І Всеукраїнського конкурсу “Міні-міс та міні-містер УТОГ”, який пройшов цієї осені у Дніпрі.

Присутні фотографувались біля ялинки, робили селфі з вертепом недільної школи, підспівували новорічно-різдвяні мотиви від трубачів музичної школи. Із пісенними привітаннями виступили і вихованці зразкової вокальної студії “Ладомир”.

Опісля закінчення офіційної частини всім дітям роздавали солодощі. Організували свято команда культурно-мистецького центру.



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Теги: володимир-волинський, ялинка, свято
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