вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*

«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
Напередодні новорічних свят для маленьких лучан, чиї батьки загинули в АТО/ООС, компанія «СКФ Україна» влаштувала справжню казку у резиденції Санти.

У компанії у пріоритет ставлять щирі людські життєві цінності, тож генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна» Богдан Волчок переконує, що те свято, яке організували у день святого Миколая 19 грудня, принесло радість не тільки дітям, але й працівникам підприємства.

«З 2014–2015 років на підприємстві започаткували таку традицію – вітати діток, батьки яких загинули на війні. У році таких подій є дві. Перша полягає в тому, аби підготувати малечу до школи, друга – надзвичайно тепла, ми вітаємо діток до Дня святого Миколая, організовуємо для них справжнє свято з піснями, танцями, квестами і врученням подарунків», – забігаючи трішки наперед, Богдан Волчок розповів, що даруватимуть маленьким гостям сертифікати у магазини. Менші зможуть обрати омріяну забавлянку у «Будинку іграшок», а старші обиратимуть собі подарунки у «Comfy». Опісля всіх чекатиме святковий фуршет.

Богдан Волчок зазначив, що всього на свято прийшло 25 діток і кожна дитина – вже встигла стати частиною великої родини компанії.

«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*


Створювати справжню казку допомагали юні актори з театру «Коло Лесі», які перевтілилися в героїв із відомого мультфільму «Принцеса Софія».

Казку розпочали надворі, де біля яскравої ялинки зустрілися чаклун Седрик і Зайченя. Вони забавляли маленьких гостей танцями, співами і конкурсами, а потім розповіли історію про те, що десь далеко, у резиденції Санти, сидить і сумує чаклунка Гласія. Вона мріє позбутися улюбленого свята і знищити усі яскраві кольори чарівного світу, але ж відважна команда новорічних рятівників разом із Зайченям та Седриком не можуть цього допустити.

«Аби розпочати свято – потрібно пройти усі зачаровані місця палацу і знайти кожен «елемент», що допоможе повернути новорічним святам емоції і барви, бо ж чаклунка Гласія може зруйнувати все і тоді зимові веселощі втратять сенс», – розмовляють між собою актори і все більше й більше зацікавлюють дітей, ніхто з них не лишився байдужим.

«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*


Шлях до палацу – неблизький, тож доведеться викликати помічників…
Діти надзвичайно зраділи, коли з-за будівлі з’явилася карета зі справжнім конем. Усі залізли до кучера і попрямували рятувати новорічну казку у палац, де на них вже чекали нові цікаві завдання.

«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*


У банкетній залі «Зеленого гаю» діти і батьки мали можливість трішки перепочити, зігрітися і найголовніше – отримати подарунки від Санти.

Сам він не зміг вирватися на свято. Богдан Волчок пояснив, що графік у Санти – надто щільний, тож чарівник доручив бути його представником і вручити гостям подарунки.



Діти були в захваті від щедрих сюрпризів, батьки, що привели свою малечу, також ділилися теплими враженнями.

«Свято чудове, ми тут вже втретє їздимо з «СКФ Україна». Якось навіть у Львові з ними були. Нам дуже подобається», – розповідає Анна Писарук, мама шестирічного Андрійка. Хлопчик не був багатослівним, тож із посмішкою просто показав «клас».

«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*


Опісля вручення сертифікатів юрба знову рушила із Зайченям та Седриком шукати чарівні елементи, аби відкрити портал до замку чаклунки Гласії. Коли все було на місці, у резиденції до розваг долучився і сам Санта зі Снігуронькою. Вони роздали дітям солодощі і мандарини, бавилися з ними та слухали віршики з бажаннями.

Анастасія Зелінська тут найстарша дитина на святі, їй 14 і розважатися вона приїхала разом із братиком. Дівчинка каже, що вистава дуже цікава, але головне те, що їх не забувають. «Я дуже мріяла купити собі фотокамеру, сьогодні мені подарували сертифікат і я сподіваюся, що скоро моя мрія здійсниться», – каже Анастасія.

«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СКФ, Новий рік, свято, АТО/ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 13:58
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
Сьогодні, 13:50
У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi
Сьогодні, 13:43
У Львові на балконі квартири багатоповерхівки виявили майже 1700 кажанів. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
06 грудень, 16:15
У скільки українцям обійдеться новорічний стіл У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
01 грудень, 15:05
Маленькі лучани створювали новорічний календар. ФОТО Маленькі лучани створювали новорічний календар. ФОТО
01 грудень, 09:52
Показали фото передноворічного Луцька Показали фото передноворічного Луцька
31 грудень, 2018, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У житлових комплексах «Інвестора» встановили живі ялинки у горщиках. ФОТО*
Сьогодні, 14:40
 0
Майже 300 Миколаїв на одній площі: на Волині встановили рекорд України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
 0
Як прикрасили головну ялинку у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 13:58
 0
«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*
Сьогодні, 13:50
 0
У Володимирі в аварії постраждала водійка Audi
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8