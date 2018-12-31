«Головне – нас не забувають»: компанія «СКФ Україна» влаштувала для дітей загиблих воїнів новорічну казку. ФОТО*

Напередодні новорічних свят для маленьких лучан, чиї батьки загинули в АТО/ООС, компанія «СКФ Україна» влаштувала справжню казку у резиденції Санти.У компанії у пріоритет ставлять щирі людські життєві цінності, тож генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна»переконує, що те свято, яке організували у день святого Миколая 19 грудня, принесло радість не тільки дітям, але й працівникам підприємства.«З 2014–2015 років на підприємстві започаткували таку традицію – вітати діток, батьки яких загинули на війні. У році таких подій є дві. Перша полягає в тому, аби підготувати малечу до школи, друга – надзвичайно тепла, ми вітаємо діток до Дня святого Миколая, організовуємо для них справжнє свято з піснями, танцями, квестами і врученням подарунків», – забігаючи трішки наперед, Богдан Волчок розповів, що даруватимуть маленьким гостям сертифікати у магазини. Менші зможуть обрати омріяну забавлянку у «Будинку іграшок», а старші обиратимуть собі подарунки у «Comfy». Опісля всіх чекатиме святковий фуршет.Богдан Волчок зазначив, що всього на свято прийшло 25 діток і кожна дитина – вже встигла стати частиною великої родини компанії.Створювати справжню казку допомагали юні актори з театру «Коло Лесі», які перевтілилися в героїв із відомого мультфільму «Принцеса Софія».Казку розпочали надворі, де біля яскравої ялинки зустрілися чаклун. Вони забавляли маленьких гостей танцями, співами і конкурсами, а потім розповіли історію про те, що десь далеко, у резиденції Санти, сидить і сумує чаклунка. Вона мріє позбутися улюбленого свята і знищити усі яскраві кольори чарівного світу, але ж відважна команда новорічних рятівників разом із Зайченям та Седриком не можуть цього допустити.«Аби розпочати свято – потрібно пройти усі зачаровані місця палацу і знайти кожен «елемент», що допоможе повернути новорічним святам емоції і барви, бо ж чаклунка Гласія може зруйнувати все і тоді зимові веселощі втратять сенс», – розмовляють між собою актори і все більше й більше зацікавлюють дітей, ніхто з них не лишився байдужим.Шлях до палацу – неблизький, тож доведеться викликати помічників…Діти надзвичайно зраділи, коли з-за будівлі з’явилася карета зі справжнім конем. Усі залізли до кучера і попрямували рятувати новорічну казку у палац, де на них вже чекали нові цікаві завдання.У банкетній залі «Зеленого гаю» діти і батьки мали можливість трішки перепочити, зігрітися і найголовніше – отримати подарунки відСам він не зміг вирватися на свято. Богдан Волчок пояснив, що графік у Санти – надто щільний, тож чарівник доручив бути його представником і вручити гостям подарунки.Діти були в захваті від щедрих сюрпризів, батьки, що привели свою малечу, також ділилися теплими враженнями.«Свято чудове, ми тут вже втретє їздимо з «СКФ Україна». Якось навіть у Львові з ними були. Нам дуже подобається», – розповідає, мама шестирічного. Хлопчик не був багатослівним, тож із посмішкою просто показав «клас».Опісля вручення сертифікатів юрба знову рушила із Зайченям та Седриком шукати чарівні елементи, аби відкрити портал до замку чаклунки Гласії. Коли все було на місці, у резиденції до розваг долучився і сам Санта зі Снігуронькою. Вони роздали дітям солодощі і мандарини, бавилися з ними та слухали віршики з бажаннями.тут найстарша дитина на святі, їй 14 і розважатися вона приїхала разом із братиком. Дівчинка каже, що вистава дуже цікава, але головне те, що їх не забувають. «Я дуже мріяла купити собі фотокамеру, сьогодні мені подарували сертифікат і я сподіваюся, що скоро моя мрія здійсниться», – каже Анастасія.