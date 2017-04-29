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Призначили нового керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури

Призначили нового керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури
У Володимир-Волинської місцевої прокуратури – новий керівник. Ним став Олександр Бабенков.

Відповідний наказ вчора, 19 грудня, підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Зауважимо, що раніше Олександр Бабенков був керівником Ковельської місцевої прокуратури. Наразі йому – 40 років.

Нагадаємо, того ж дня, 19 грудня, Рябошапка призначив і заступника головного прокурора Волині. Ним став Анатолій Семенюк.


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Теги: Олександр Бабенков, прокуратура, Володимир-Волинський
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