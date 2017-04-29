Призначили нового керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури

Олександр Бабенков.



Відповідний наказ вчора, 19 грудня, підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка.



Зауважимо, що раніше Олександр Бабенков був керівником Ковельської місцевої прокуратури. Наразі йому – 40 років.



Нагадаємо, того ж дня, 19 грудня, Рябошапка призначив і заступника головного прокурора Волині. Ним став Анатолій Семенюк.





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