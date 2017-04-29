Призначили нового керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури
Сьогодні, 11:20
У Володимир-Волинської місцевої прокуратури – новий керівник. Ним став Олександр Бабенков.
Відповідний наказ вчора, 19 грудня, підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Зауважимо, що раніше Олександр Бабенков був керівником Ковельської місцевої прокуратури. Наразі йому – 40 років.
Нагадаємо, того ж дня, 19 грудня, Рябошапка призначив і заступника головного прокурора Волині. Ним став Анатолій Семенюк.
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Відповідний наказ вчора, 19 грудня, підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Зауважимо, що раніше Олександр Бабенков був керівником Ковельської місцевої прокуратури. Наразі йому – 40 років.
Нагадаємо, того ж дня, 19 грудня, Рябошапка призначив і заступника головного прокурора Волині. Ним став Анатолій Семенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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