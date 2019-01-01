«Цього разу остаточно»: голова Княгининівської громади йде з посади

Олена Твердохліб йде з посади.



Про це вона написала на сторінці Княгининівської громади у facebook.



"Цього разу остаточно", - йдеться у дописі. Також на сторінці опублікована сама заява від 16 грудня 2019 року про дострокове припинення повноважень. Роботу сільського голови Олена Твердохліб має намір припинити з 20 грудня 2019 року.



Нагадаємо, Олена Твердохліб вже



Довідка. Олена Твердохліб народилася у Маяках, працювала кравцем та майстром швейного цеху. Сім років жила у Чехії. Після повернення в Україну створила власний швейний цех. У 2015 році була обрана Княгининівським сільським головою. На посаду голови громади її обрали у грудні 2016 року.











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