«Цього разу остаточно»: голова Княгининівської громади йде з посади
Сьогодні, 11:10
Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб йде з посади.
Про це вона написала на сторінці Княгининівської громади у facebook.
"Цього разу остаточно", - йдеться у дописі. Також на сторінці опублікована сама заява від 16 грудня 2019 року про дострокове припинення повноважень. Роботу сільського голови Олена Твердохліб має намір припинити з 20 грудня 2019 року.
Нагадаємо, Олена Твердохліб вже неодноразово писала заяву на звільнення.
Довідка. Олена Твердохліб народилася у Маяках, працювала кравцем та майстром швейного цеху. Сім років жила у Чехії. Після повернення в Україну створила власний швейний цех. У 2015 році була обрана Княгининівським сільським головою. На посаду голови громади її обрали у грудні 2016 року.
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Про це вона написала на сторінці Княгининівської громади у facebook.
"Цього разу остаточно", - йдеться у дописі. Також на сторінці опублікована сама заява від 16 грудня 2019 року про дострокове припинення повноважень. Роботу сільського голови Олена Твердохліб має намір припинити з 20 грудня 2019 року.
Нагадаємо, Олена Твердохліб вже неодноразово писала заяву на звільнення.
Довідка. Олена Твердохліб народилася у Маяках, працювала кравцем та майстром швейного цеху. Сім років жила у Чехії. Після повернення в Україну створила власний швейний цех. У 2015 році була обрана Княгининівським сільським головою. На посаду голови громади її обрали у грудні 2016 року.
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