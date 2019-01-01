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«Луцьктепло» у грудні змінює термін подачі показників лічильників

«Луцьктепло» у грудні змінює термін подачі показників лічильників
У грудні 2019 року ДКП «Луцьктепло» змінює термін подачі показань теплолічильників та просить передати показання не пізніше 25 грудня (за бажанням – з прогнозованим на 31 число).

Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».

Показання теплолічильників подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у Гкал (ГДж, МВт/год).

- Фахівцю підприємства – тел. +38 050 438 9277: по телефону, SMS-повідомлення, на Viber (фото). Понеділок-Четвер – з 08:00 до 17:00, П'ятниця – з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

- На електронну пошту [email protected] та на сайт підприємства ДКП «Луцьктепло» – цілодобово;

- Особисто – в ДКП «Луцьктепло», вул. Гулака-Артемовського, 20, каб.104: Понеділок-Четвер – з 10:00 до 17:00, П'ятниця – з 10:00 до 15:45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

Зазначають, що у 2020 році термін подачі показань загальнобудинкових засобів обліку буде відкоригований.

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Теги: Луцьктепло, опалення, графік, показники
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