«Луцьктепло» у грудні змінює термін подачі показників лічильників
Сьогодні, 09:36
У грудні 2019 року ДКП «Луцьктепло» змінює термін подачі показань теплолічильників та просить передати показання не пізніше 25 грудня (за бажанням – з прогнозованим на 31 число).
Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
Показання теплолічильників подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у Гкал (ГДж, МВт/год).
- Фахівцю підприємства – тел. +38 050 438 9277: по телефону, SMS-повідомлення, на Viber (фото). Понеділок-Четвер – з 08:00 до 17:00, П'ятниця – з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
- На електронну пошту [email protected] та на сайт підприємства ДКП «Луцьктепло» – цілодобово;
- Особисто – в ДКП «Луцьктепло», вул. Гулака-Артемовського, 20, каб.104: Понеділок-Четвер – з 10:00 до 17:00, П'ятниця – з 10:00 до 15:45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
Зазначають, що у 2020 році термін подачі показань загальнобудинкових засобів обліку буде відкоригований.
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Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
Показання теплолічильників подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у Гкал (ГДж, МВт/год).
- Фахівцю підприємства – тел. +38 050 438 9277: по телефону, SMS-повідомлення, на Viber (фото). Понеділок-Четвер – з 08:00 до 17:00, П'ятниця – з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
- На електронну пошту [email protected] та на сайт підприємства ДКП «Луцьктепло» – цілодобово;
- Особисто – в ДКП «Луцьктепло», вул. Гулака-Артемовського, 20, каб.104: Понеділок-Четвер – з 10:00 до 17:00, П'ятниця – з 10:00 до 15:45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
Зазначають, що у 2020 році термін подачі показань загальнобудинкових засобів обліку буде відкоригований.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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